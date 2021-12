Anamarija Lampič spet na stopničkah, lep uspeh Eve Urevc

Anamarija Lampič je bila zadovoljna s tretjim mestom. Jutri jo v Dresdnu čaka še ekipni šprint. Foto: Guliverimage

Anamarija Lampič se je v nemškem Dresdnu še enkrat povzpela na stopničke. Lampičeva ima na glavno mesto zvezne dežele Saške lepe spomine. Lani je na dveh posamičnih tekmah dosegla drugo in tretje mesto, danes pa se je spet povzpela na stopničke, ko je bila tretja. Za našo najboljšo tekačico na smučeh so bile to že enajste stopničke na tekmah svetovnega pokala.

Lani najboljša šprinterka sezone je, kot je to pri njej že v navadi, sezono začela rezervirano. A zdaj je že jasno, da je 26-letna slovenska športnica prišla na prave tekmovalne obrate, potem ko se je v tej sezoni dvakrat zaporedoma povzpela na stopničke. Lampičeva je v skupnem seštevku svetovnega pokala v šprintih trenutno na drugem mestu.

Eva Urevc je bila v finalu šesta. Foto: Guliverimage

Eva Urevc: Res sem zadovoljna

Izvrstno je tekmovala tudi Eva Urevc, ki je bila vse do finala zelo suverena v svojih tekih. V finalu ji je zmanjkalo nekoliko moči, tako da se je morala zadovoljiti s šestim mestom. Njena najboljša uvrstitev na tekmah svetovnega pokala je lansko peto mesto, ki ga je dosegla v Ulricehamnu. Sicer se je Urevčeva do zdaj na tekmah svetovnega pokala šestkrat uvrstila med deseterico. Vedno v šprintu v prosti tehniki.

"Res sem zadovoljna, ker napredujem iz tekme v tekmo. Vem, da sem sposobna doseči še več. Prave občutke v finalu še iščem. Danes sem imela drugo skupino v polfinalu in je bilo do finala zato manj premora. A sem zadovoljna, če vse povzamem."

Lampičeva v finale kot srečna poraženka

Anamarija Lampič je tekmovala v prvi četrtfinalni skupini in bila tam najboljša. Z zmago se je v polfinale uvrstila tudi Eva Urevc. V polfinalu je šlo Anamariji Lampič za nohte, potem ko v svoji polfinalni skupini zasedla 3. mesto. Na srečo je bil njen tek dovolj hiter, da se je v finale uvrstila kot srečna poraženka. Bolj suverena v polfinalu je bila Urevčeva, kjer je bila druga in se je zato neposredno uvrstila v finale.

V finalu smo tako imeli dve slovenski predstavnici. Anamarija Lampič je še enkrat več dokazala, da sodi med najboljše šprinterke na svetu. V finalu je od samega začetka držala stik z najboljšimi, a v ciljnem šprintu sta bili zanjo premočni Švedinji Maja Dahlqvist in Jonna Sundling. Maja Dahlqvist letos v šprintih ostaja še neporažena. Evi Urevc je v finalu nekoliko zmanjkalo moči, a je kljub temu dosegla zelo dobro šesto mesto.

Vili Črv je na koncu zasedel 24. mesto. Foto: Guliverimage

Vili Črv do prvih točk v svetovnem pokalu

V kvalifikacijah tekačev je bil med 87 tekmovalci na štartni listi med četverico Slovencev najboljši Vili Črv na 27. mestu in si je edini zagotovil nadaljnje nastope. Črv je v drugi četrtfinalni skupini zasedel peto mesto, tam končal tekmovanje in prvič v karieri osvojil točke svetovnega pokala. Na koncu je zasedel 24. mesto. "Mislim, da sem lahko zelo zadovoljen, da se mi je na pravi dan vse izšlo, tako moja forma, razpoloženje kot smuči. Vse se je poklopilo in uspelo mi je dokazati to, kar sem že dlje časa vedel, da lahko. To mi je zdaj uspelo dokazati tudi na tekmi, saj sem dosegel svoj daleč najboljši rezultat."

V moški konkurenci je zmagal Norvežan Haavard Solaas Taugboel, drugi je bil Italijan Federico Pellegrino, tretji pa Francoz Lucas Chanavat.

Preostalih pet je obstalo v kvalifikacijah

V ženski konkurenci sta v kvalifikacijah tekmovali še Anja Mandeljc, ki je bila 37. (+9,043) in je za sekundo zaostala za trideseterico, Klara Mali pa je bila 59. (+14,76) med 79 tekmovalkami na štartu. V moški konkurenci je bil Miha Šimenc 52. (+9,38), Janez Lampič 58. (+10,33), Anže Gros pa 78. (+16,00).

V nedeljo bo na sporedu ekipni šprint, kjer Anamarija Lampič in Eva Urevc sodita v ožji krog favoritinj. Lani sta bili tretji.