Therese Johaug zmagala v Davosu, Slovenki brez točk

Za Anamarijo Lampič je bila danes na sporedu najmanj priljubljena preizkušnja, 10 km tek v prostem koraku s posamičnim štartom. Na progo se je podala brez velikih pričakovanj in je zato je tempo prilagodila trenutnemu počutju. Že po dobrih dveh kilometrih je zaostala pol minute, nato pa do cilja počasi izgubljala še nekaj časa in na cilju 10 km preizkušnje je imela minuto in 26,2 sekund zaostanka za današnjo zmagovalko iz Norveške, Therese Johaug. Na koncu je Lampičeva zasedla nehvaležno 31. mesto, 3,5 sekund za tridesetim mestom.

14,5 sekund je zaostala Američanka Jessie Diggins, 17,1 pa nosilka rumene majice, Švedinja Frida Karlsson. Eva Urevc je prvo letošnjo preizkušnjo končala na 49. mestu z zaostankom minute in 59,5 sekund.

Svetovni pokal se bo prihodnji teden nadaljeval s sprinterskima preizkušnjama v Dresdnu.

Preberite še: