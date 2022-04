Na ta dan se bo spet ohladilo. Meja sneženja se bo spustila.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med koncem tedna se bo ohladilo, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Foto: Getty Images

Pred nami je oblačen začetek dneva, čez dan pa se bo delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija.

Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo, na severnem Primorskem pa popoldne znova pooblačilo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. V sosednjih pokrajinah bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa večinoma sončno. V sosednjih pokrajinah Italije bo tudi popoldne pretežno oblačno.

V petek bo pretežno oblačno, dopoldne na vzhodu še večinoma sončno. Predvsem v zahodnih krajih bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 4 do 11, najvišje dnevne od 12 do 18, na vzhodu do 20 stopinj Celzija.

V soboto bo oblačno s padavinami, ohladilo se bo. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Ob morju bo pihal jugo, popoldne bo na Primorskem zapihala burja.

V nedeljo bo sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Na vzhodu bo popoldne mogoča kakšna kratkotrajna ploha.