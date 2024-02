Sviz ministru: dovolj je izmikanja

Sviz poziva ministra za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, da se opredeli do združevanja ljubljanskih javnih vrtcev. Prepričani so namreč, da to načenja koncept avtonomnih javnih vrtcev. Ministrstvo je STA odgovorilo, da se je z namero ljubljanske občine seznanilo in jo opozorilo, da mora biti usklajena z zakonodajo in mnenjem pedagoške stroke.

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) se po koncu zbiranja podpisov pod peticijo Za ohranitev kakovostnih samostojnih vrtcev v Ljubljani, ki jo je podpisalo 1851 zaposlenih v ljubljanskih vrtcih, kar je več kot 70 odstotkov vseh zaposlenih, sprašujejo, kakšno je stališče Felde do namere občine združiti vrtce. Pričakujejo, da se bo kot minister za vzgojo in izobraževanje do tega jasno in javno opredelil, so zapisali v javnem pozivu.

Od ministra želijo odgovor, ali to namero podpira ali ji nasprotuje, če jo podpira, s katerimi argumenti, če jo ne, zakaj ji nasprotuje, in ali je združevanje samostojnih vrtcev v en sam megavrtec zakonito.

Izmikanje moti številne člane sindikata

Izpostavili so, da dosedanje izmikanje jasno izraženemu stališču do združevanja moti številne člane sindikata, saj upravičeno predpostavljajo, da je ministrova dolžnost, da se do tako radikalnega posega v delovanje kakovostnih javnih vrtcev opredeli. "Še posebej, ker zamisel, ki jo je v celoti zavrnila stroka, že pridobiva posnemovalce v drugih občinah, župan Mestne občine Maribor je s tem v zvezi prihodnji teden na razgovor povabil ravnateljice mariborskih vrtcev," so navedli v Svizu.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v odzivu na poziv Sviza za STA sporočilo, da se je seznanilo z gradivom o nameri reorganizacije javnih vrtcev, ki ga je ljubljanski mestni svet sprejel decembra lani. Prav tako so predstavniki občine opravili prvi delovni sestanek, na katerem je ministrstvo poudarilo stališče o neskladju nameravane reorganizacije z veljavno zakonodajo, predstavniki občine pa so predstavili razloge za oblikovanje novega koncepta poslovanja vrtcev.

Janković se je srečal z Branimirjem Štrukljem

"Izpostavljeno je bilo tudi, da bi bilo ob morebitnem vztrajanju pri spremembah glede poslovanja vrtcev koncept treba dograditi tako, da bo ne le skladen z zakonodajo, temveč tudi s stališči pedagoške stroke, še posebej v smislu zagotavljanja dobrobiti otrok, kar zahteva še dodatne aktivnosti sodelovanja in usklajevanja," so navedli na ministrstvu.

Ljubljanski župan Zoran Janković se je sicer na to temo danes srečal z glavnim tajnikom Sviza Branimirjem Štrukljem in ravnateljicami vrtcev. STA na pojasnila s tega sestanka še čaka.