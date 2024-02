Proti združevanju ljubljanskih vrtcev kar 70 odstotkov zaposlenih #video

Peticijo Sviza za ohranitev kakovostnih samostojnih javnih vrtcev v Ljubljani je podpisalo 1851 od 2600 zaposlenih v ljubljanskih vrtcih, torej 70 odstotkov vseh zaposlenih. Glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj meni, da je to impresivna številka, ki kaže, da se zaposleni z ravnanjem Mestne občine Ljubljana in združevanjem vrtcev ne strinjajo.

Število podpisanih pod peticijo Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je na današnji novinarski konferenci predstavila predsednica Sindikalne konference predšolske vzgoje na območju Ljubljane in okolice Petra Koritnik. Dejala je, da so podpise zbirali med 5. in 16. februarjem v 13 samostojnih vrtcih v Molu, peticijo pa je podpisalo 1338 članov sindikata in drugi nečlani.

Spomnila je, da so v nekaterih vrtcih ob pridobivanju podpisov zaznali pritiske, kar je bil tudi razlog, da se nekateri zaposleni niso želeli podpisati pod peticijo. Štrukelj je dodal, da so tako v enem vrtcu zbrali le en podpis, in sicer sindikalne zaupnice, v enem vrtcu pa nobenega.

Ponovil je, da je ravnateljica vrtca Galjevica Barbara Novinec določila uro in kraj zbiranja podpisov, kar je označil za neustavno, in dodal, da je šokiran, da Novinčeva ne opazi, kako resni so ti posegi v pravice zaposlenih. "Če se dan po jutru pozna, potem imate tukaj napoved, kako bo ta vrtec tudi voden. Skratka od zgoraj navzdol, avtoritarno in z omejevanjem pravic zaposlenih, socialnega partnerstva ter tudi, če hočete, čisto preproste elementarne demokracije," je bil kritičen.

Kolar: Ravnateljice so podpisale pristop k megavrtcu, a jih je bilo pri tem strah

Predsednica Sindikalne konference predšolske vzgoje Marjana Kolar je opozorila, da so ravnateljice podpisale pristop k megavrtcu, a jih je bilo pri tem strah. Dodala je, da v zakonu jasno piše, kaj je zavod, kdo ga ustanovi in kako, ter ministra za vzgojo in izobraževanje Darja Feldo pozvala, naj se jasno opredelijo o dopustnosti združevanja vseh javnih vrtcev v Ljubljani.

Štrukelj je ogorčen tudi nad besedami ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je prejšnji teden dejal, da je razprava zanj zaključena in ni pripravljen na noben kompromis. Štrukelj je opozoril, da je župan tako odločitev sprejel, še preden je vedel, kakšno je mnenje zaposlenih. "To pomeni, da župan pravzaprav sploh nobenega pomena ne pripisuje mnenju zaposlenih," je povedal.

"Pravzaprav se sprašujemo, ali je sploh smiselno, da gremo v sredo na sestanek k županu, kajti če je župan vnaprej povedal, da zanj ni več nobenega kompromisa, da je razprava končana, da ga ne zanima, kaj si zaposleni mislijo, kaj naj potem na tem sestanku počnemo," je še dodal. So se pa z Jankovićem pripravljeni pogovarjati, ko bo pristal na osnovne principe, da je dialog odprt, stališča zaposlenih spoštovana in da se je pripravljen o rešitvah pogovarjati.

19 od 23 ravnateljic je podpisalo, da se strinjajo z ustanovitvijo enega vrtca

V Molu združevanje vrtcev zagovarjajo tudi na podlagi strinjanja ravnateljic, saj je 19 od 23 ravnateljic podpisalo, da se strinjajo z ustanovitvijo enega vrtca. "Ta binarna izbira, ali si z nami ali si proti nam, pravzaprav ni nekaj, kar bi lahko pripeljalo do svobodnega dialoga, ki bi na koncu izbral najboljšo rešitev. To nekako potrjuje slutnje, da pri združevanju ne gre zgolj za ekonomske učinke, ampak gre tudi za poenostavitev menedžerske linije, ki bo od zgoraj navzdol odločala, pri tem radikalno omejila vpliv zaposlenih in staršev, iz ravnateljic pa poskušala narediti poslušne izvajalke," je prepričan Štrukelj.

V sindikatu so v petek začeli tudi z zbiranjem podpore med zaposlenimi v drugih vrtcih v Sloveniji. Štrukelj je napovedal še, da bodo bitko za ohranitev kakovostnih javnih vrtcev v Ljubljani in povsod drugod nadaljevali. "Prav mogoče je, da bomo skušali tudi po pravni poti to preprečiti," je dejal.