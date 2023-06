Svet RTVS o razpisu za predsednika štiričlanske uprave

Člani sveta danes pričakujejo tudi predstavitev metodologije merjenja gledanosti in poslušanosti programov RTVS ter obiskanosti spletnega mesta rtvslo.si, vključno s trendi gledanosti, poslušanosti in obiskanosti, ter aktualne podatke za obdobje zadnjih petih let.

Po ponedeljkovi konstitutivni seji se bo danes znova sestal svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Na mizi svetnikov bo priprava razpisa za predsednika štiričlanske uprave. Seznanili naj bi se tudi z metodologijo merjenja gledanosti in poslušanosti programov RTVS ter obiskanosti spletnega portala MMC za obdobje zadnjih petih let.

Po zeleni luči ustavnega sodišča, ki je konec maja umaknilo zadržanje novele zakona o RTVS, se je namreč v ponedeljek konstituiral in delo začel novi svet RTVS.

Na današnji seji bodo tako poskušali potrditi in nato tudi javno pripraviti razpis za predsednika štiričlanske uprave, ki bo v skladu z novelo zakona o RTVS upravljala in vodila javni zavod. Še dva člana uprave bo na predlog predsednika nato imenoval svet, delavskega direktorja pa bodo izvolili zaposleni na zavodu.

Svet RTVS je tako na ponedeljkovi seji tudi imenoval devetčlansko komisijo, ki se je takoj posvetila pripravam razpisne dokumentacije. Svetniki namreč menijo, da je javni razpis za predsednika uprave smiselno pripraviti čim prej, nato pa pustiti dovolj dolg rok, da se bodo nanj prijavili najboljši mogoči kandidati. Novo upravo bi po tako zastavljenih rokih dobili v mesecu in pol.

Na sejo je vabljeno tudi vodstvo RTVS, med drugim v. d. generalnega direktorja, v. d. direktorja radia in v. d. direktorja televizije, pa tudi odgovorni uredniki. Svetniki so sicer že na konstitutivni seji sprejeli več sklepov, s katerimi so v. d. generalnega direktorja Andreju Grahu Whatmoughu med drugim naložili pripravo poročil o realizaciji finančnega in programskega produkcijskega načrta med januarjem in aprilom letos in poročila o oddaji Panorama.