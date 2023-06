Strateški svet: Zakon o RTV naj vključuje sankcije za sovražni govor

V strateškem svetu za preprečevanje sovražnega govora so v osnutku priporočil vladi in preostalim državnim organom zapisali, da naj ti preprečujejo financiranje sovražnega govora z javnimi sredstvi. Zakon o medijih in zakon o RTV pa naj se posodobita tako, da vključujeta sankcije za sovražni govor, so dodali.

Po mnenju strateškega sveta bi zakonodaja od medijskih hiš morala zahtevati takojšen odziv ob pojavu sovražnih komentarjev. Te bi jih morale nemudoma odstraniti, odgovorne pa bi bile tudi za svoje profile na družbenih omrežjih.

Ob tem pozivajo tudi k takojšnji in prednostni obravnavi napadov na novinarje v skladu s priporočili Evropske komisije. Prav tako si želijo učinkovitega kaznovanja groženj in sovražnega govora zoper novinarje.

Posebno pozornost v osnutku priporočil namenjajo javnim in nevladnim mladinskim centrom, ki s "svojimi aktivnostmi trajno zagotavljajo aktivno ozaveščanje in preprečevanje sovražnega govora", za programe preprečevanja sovražnega govora pa naj vlada zagotovi dodatna sredstva.

Uvedli bi predmet medijska in informacijska pismenost

Zapisali so še, naj ministrstvo v šestih mesecih vzpostavi sistem z enotno točko, kjer bodo lahko javni zavodi dostopali do ustreznih podatkov in pomoči glede primerov sovražnega govora in psihičnega ter fizičnega nasilja. Ob tem si želijo, da bi ministrstvo zavodom posredovalo tudi okrožnico, v kateri naj zapiše, kako naj ravnajo v primerih sovražnega govora, psihičnega in fizičnega nasilja ter medvrstniškega nasilja.

V boju proti sovražnemu govoru bi pomagal tudi standardiziran merski pripomoček za evalvacijo vrtcev, šol in preostalih vzgojno-izobraževalnih zavodov, s katerim bi lahko sledili kakovosti zavodov na področju "dejanske varnosti in občutka varnosti deležnikov vzgojno-izobraževalnega procesa, neizključevalnega ozračja v javnih zavodih, socialne vključenosti deležnikov v oddelkih in na šoli" ter diskriminacije in stigmatizacije, so menili.

V strateškem svetu si želijo tudi uvedbe samostojnega predmeta medijska in informacijska pismenost, in sicer že od osnovne šole.