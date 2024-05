V Svobodi ob razmahu kampanje pred evropskimi volitvami opozarjajo na širjenje sovražnega govora. Vsem kandidatom za evropske poslance, vodstvom političnih strank in javnim funkcionarjem ob tem v podpis ponujajo zavezo za strpnost in (politično) kulturo. Prepričani so, da bodo med podpisniki znašli vsi, ki so del dostojanstvene politike.

"Sovražni govor uničuje ljudi in uničuje življenja. Gre za napade, ki so namenjeni ponižanju točno določene osebe ali točno določene skupine ljudi, posebej so napadi brezobzirni, ko gre za ženske," so na današnjem dogodku opozorili v največji vladni stranki Gibanje Svoboda.

Nosilka liste kandidatov Svobode Irena Joveva je ob tem poudarila, da je dovolj sovražnosti, pokroviteljstva, seksizma, nizkotnosti, podlosti in ogabnosti, odgovornost politikov pa je, da to preprečijo. Prepričana je, da se bodo med podpisniki njihove zaveze znašli tisti, ki so del dostojanstvene politike, "drugi pa se bodo najbrž našli v drugem delu".

Odzivi na pobudo znani prihodnji teden

Odzive na povabilo k podpisu zaveze, s katerimi bi se podpisniki med drugim zavezali, da ne bodo podpihovali in širili sovražnega govora, ampak ga bodo obsodili in s svojim strpnim in spoštljivim komuniciranjem postavili zgled, bodo v Svobodi predstavili prihodnji teden.

Kandidatke in kandidati spregovorili o primerih

V izjavi za medije so sicer na primere sovražnega govora, ki so jih bile deležne same, opozorile kandidatke Svobode na evropskih volitvah kot tudi ministrice stranke.

Vojko Volk je pojasnil, kako se sam sooča s sovražnim govorom. Pravi, da odvrne z besedami "Če ne boš nehal o meni širiti laži, bom jaz začel o tebi širiti resnico." Foto: Vid Ponikvar Kandidatka Tamara Vonta je opozorila, da sovražni govor ustvarja družbeno klimo, "ki zagotovo ni dobra za nikogar". "Če bomo to samo nemo opazovali, zamahnili z roko in ne ukrepali, se naši družbi in Evropi slabo piše," je opozorila. Da je Evropa pred preizkušnjo in je zato pomembno, da ljudje pokažejo, kakšen način politike podpirajo, je prepričana tudi kandidatka Maša Kociper.

Kandidatka Janja Sluga pa je skupaj z ministricama za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh in za infrastrukturo Alenko Bratušek ter predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič izpostavila, da ženske v politiki sicer s časom dobijo debelejšo kožo, a da sovražni govor uničuje in prizadene tudi njihove bližnje. "Upreti se moramo poniževanju ljudi. To ni svet, v katerem želimo živeti," je pozvala Klakočar Zupančič.

Tudi kandidati Svobode so opozorili na posledice sovražnega govora, predvsem v digitalnem okolju. Kandidat Vojko Volk pa je o tem, kako se sam sooča s takšnimi dejanji, dejal, da odvrne z besedami: "Če ne boš nehal o meni širiti laži, bom jaz začel o tebi širiti resnico."