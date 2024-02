Švarc Pipanova o plačah s sodniki in tožilci na ločenih sestankih

Ustavno sodišče je junija odločilo, da so plače sodnikov prenizke, zakonodajalcu pa naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja, kar se ni zgodilo.

Sodniki bodo danes na vseh sodiščih nadaljevali protestne zbore zaradi neizvršitve ustavne odločbe o sodniških plačah. Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je za danes predstavnike sodnikov in tožilcev povabila na ločena sestanka o ureditvi plačnega položaja, izvršitvi ustavne odločbe in stavkovnih oziroma protestnih aktivnostih.

Popoldne se bo ministrica najprej sestala s predstavniki sodstva, ob čemer so na sestanek vabljeni predstavniki vrhovnega sodišča, Sodnega sveta, Slovenskega sodniškega društva in minister za javno upravo Franc Props. Uro zatem bo sestanek s tožilci, na katerega so vabljeni predstavniki vrhovnega tožilstva, Državnotožilskega sveta, Društva državnih tožilcev Slovenije in minister za javno upravo.

Slovensko sodniško društvo dan pred kulturnim praznikom na vseh sodiščih ponovno organizira protestne shode, na katerih bodo obravnavali zlasti vprašanja, vezana na množično vložitev posameznih tožb proti državi, ker ta ni odpravila neustavnosti pri sodniških plačah. Protestni zbori se bodo začeli ob 10. uri in bodo trajali do 13. ure, so sporočili iz društva. Sodniki so dvotedenski opozorilni protest izvedli med 10. in 24. januarjem, zdaj bodo enkrat mesečno organizirali protestne zbore, ne bodo pa več omejevali dela sodišč.

Govor tudi o stavki

Stavkovni odbor Društva državnih tožilcev Slovenije je v torek sprejel sklep o nadaljevanju stavkovnih aktivnosti po sredini protestni prekinitvi dela tožilcev, je za STA povedala vodja stavkovnega odbora pri društvu Barbara Prevolšek Rajić. Datum stavke bodo določili po današnjem sestanku pri ministrici.