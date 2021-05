Suspendirani sodnik Zvjezdan Radonjič: Slovensko sodstvo deluje kot mafija

"Sodnica Deja Kozjek je sprožila verigo telefonskih klicev, ki je na koncu rezultirala v tem, da je bil Miodrag Đorđević določen, da nekaj podpiše. To je tipičen način delovanja mafije," trdi Zvjezdan Radonjič in dodaja, da so tudi pozivi k molku sodnikov mafijski način delovanja. "Večina današnjih besed je potrdila, da Radonjič ruši ugled sodstva. Primerjava z mafijo presega zgolj rabo močnejših izrazov," pa je na drugi strani poudaril Andrej Rozman, predstavnik sodnega sveta, ki ga zaradi suspenza toži Radonjič.

Sodnica Marjana Lubinič je na današnji obravnavi povedala, da je podpredsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević Radonjiču izdal odločbo, s katero ga je začasno odstranil iz sodniške službe.

Kot razlog je bilo navedeno Radonjičevo neprimerno vedenje, saj je v enem od e-poštnih sporočil predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani Marjana Pogačnika označil za nesposobneža, ki je vse uničil, ki se izživlja nad sodniki, dela razlike med njimi in ob vsem tem nima temeljne morale, da bi odstopil.

Radonjič: Suspenz je nesorazmeren ukrep

Poleg tega naj bi Radonjič z javno izrečenimi besedami o pritiskih in poskusih njegovega discipliniranja med potekom sojenja Milku Noviču za umor direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika krnil ugled sodstva. Ob vsem tem mu očitajo tudi nedostojno izražanje v pogovoru za Planet TV, v pisanju za PortalPlus ter v pismu, objavljenem v Demokraciji, hkrati pa naj bi Radonjič tudi neupravičeno odklonil službeno dolžnost, saj naj bi zavrnil izdelavo poročila v eni od zadev.

Zaradi suspenza se je pritožil na sodni svet, ki je pritožbo zavrnil kot neutemeljeno, Radonjič pa je ob tem poudarjal, da je suspenz nesorazmeren ukrep in da je sodni svet sprejel odločitev, ne da bi ga zaslišal ali kakorkoli drugače ugotavljal dejstva, zato je proti sodnemu svetu vložil tožbo.

Radonjičev odvetnik Aleksander Pevec je danes izpostavil pomen neodvisnosti vsakega posameznega sodnika in dodal, da če bi pravila delovala, ne bi bilo potrebe, da bi se Radonjič javno oglašal. "Močne besede so bile izraz stiske sodnika," je poudaril. Prepričan je, da takšni sodniki varujejo ugled sodstva, saj dajo javnosti vedeti, da so v sistemu sodniki, ki se ne uklonijo pritiskom.

V sodstvo se ne namerava vrniti

Podobno je po njegovih besedah ravnala tudi ena od ruskih sodnic, ki je doživljala pritiske nadrejenih in bila nato suspendirana, ker je o tem javno spregovorila, a je nato Evropsko sodišče za človekove pravice ugotovilo, da so ji bile kršene človekove pravice. Kot je dejal, lahko podobne primere najdemo tudi danes na Poljskem.

Pevec je predlagal, da se senat v postopku proti Radonjiču obrne na Evropsko komisijo in Beneško komisijo, ki bi lahko podali svoje stališče do zadeve. "Pravne države takšnih sodnikov ne suspendirajo. Tak ukrep lahko služi utišanju nezaželenih sodnikov," je sklenil.

"Samovoljno so suspendirali človeka, ki jim ni po volji," pa je na obravnavi dejal Radonjič, ki pravi, da je do njegovega suspenza prišlo tako, da je sodnica Deja Kozjek sprožila verigo telefonskih klicev, kot rezultat tega pa je bil Miodrag Đorđević določen, da nekaj podpiše. "To je tipičen način delovanja mafije," je zatrdil Radonjič. Meni, da so tudi pozivi k molku sodnikov mafijski način delovanja.

Dodal je, da se v sodstvo ne bo vrnil, zato njegov suspenz tudi s tega vidika nima smisla.

"Radonjičeve besede ogrožajo temelje delovanja sodstva"

Predstavnik sodnega sveta Andrej Rozman je na drugi strani dejal, da je začuden nad predlogi Radonjičevega odvetnika o pridobitvi stališč Evropske komisije in Beneške komisije, saj bi to lahko celoten postopek močno podaljšalo.

Poudaril je, da je večina današnjih Radonjičevih besed potrdila, da je stališče, da Radonjič ruši ugled sodstva, utemeljeno. "Primerjava z mafijo presega zgolj rabo močnejših izrazov. Vsak sodnik se mora zavedati, da s funkcijo sprejeme tudi omejitve pojavljanja v javnosti. Namen teh omejitev je varovanje integritete sodstva," je poudaril.

Glede Radonjičevih dejanj je dejal, da je njihova teža tolikšna, da ogrožajo temelje delovanja sodstva, ki sloni na zaupanju.

Današnja obravnava je bila druga in tudi zadnja v celotni zadevi. Senat bo odločitev sporočil pisno.