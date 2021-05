V sodni palači šarili po računalnikih, na pomoč poklicali policijo

Sodnikom okrožnega in višjega sodišča v Ljubljani niso bili zamenjani diski računalnikov na način, da sodniki o tem ne bi bili obveščeni, so iz vrhovnega sodišča zanikali neuradne informacije, ki smo jih dobili, da so sodniki opazili nenavadnost pri delovanju računalnikov, zaradi česar bi naj poklicali kriminaliste. So pa iz vrhovnega sodišče potrdili, da so bile res težave, le da je neznanec zamenjal pomnilniške module, zaradi česar so se iz sodne palače v Ljubljani poklicali policijo.