Matoz: To, da ne vedo, kje je premier, je smešno. Vse lahko vročijo meni!

"Trditve medijev v zvezi s tem, da detektiv ne more vročiti sodne pošiljke predsedniku vlade Janezu Janši o nenavadnem določanju sodnega senata v primeru Trenta, so smešne. Vsa pisanja, ki jih je bilo treba vročiti, so bila vročena meni kot zagovorniku. Tudi vsa druga pisanja, ki bi jih moral osebno prevzeti predsednik vlade Janez Janša, lahko vročijo prek mene," se je odvetnik Franci Matoz odzval na poročanja več medijev, da sodišče v Ljubljani, ki ga vodi Marjan Pogačnik, nikakor ne more najti predsednika vlade, da bi mu vročilo sodno pošto, in da predsednika vlade domnevno iščejo celo s pomočjo detektivov.

Zgodba, kot jo objavljajo mediji, je sicer že na prvi pogled nekoliko nelogična. Portal POPTV 24ur piše, da ima po neuradnih informacijah Dnevnika sodišče težave pri vročitvi sodne pošte le pri premierju, ne pa tudi pri preostalih dveh, ki bi se lahko znašla v postopku: Branku Kastelicu in Klemenu Gantarju. A že v naslednjem stavku dodajo, da se dokumenti, ki jih sodišče poskuša vročiti Janši, nanašajo na pritožbo premierja in njegovega odvetnika Francija Matoza na nenavadno določanje senata, ki bi moral odločati, in potem še na nadvse nenavadno menjavo člana v že določenem sodnem senatu.

Odgovorov na pritožbe sodišča praviloma ne vročajo tistim, ki se niso pritožili, in je torej novinarsko sklepanje, ki ga ponujajo javnosti, da s tistimi ni težav, precej nenavadne vrste. Teh pritožb Janše in Matoza, o katerih pišejo, ne predstavljajo podrobno. Smo jih pa na Siol.net. Takšne so:

"Sodniki so namerno izbrani tako, da bi se nadaljeval neupravičeni kazenski postopek v primeru Trenta," je izbiranje in menjavanje sodnikov za senat v primeru Janše ocenil Matoz v pritožbi čez ravnanje Pogačnika in predlagal tudi, da se nad ravnanjem tega izvede nadzor višjega sodišča in ministrstva za pravosodje.

Sodnik Pogačnik ni brez povezav s strankarsko politiko, pred dvema desetletjema je imel zamrznjen sodniški mandat, ker je kot visok policijski funkcionar delal v vladi LDS, kamor ga je pripeljal takratni notranji minister Mirko Bandelj (LDS). Zaradi podobnih povezav je kot funkcionar delal tudi na pravosodnem ministrstvu.

"Povsem nelogično je, da ne bi bili pripravljeni sprejeti odgovorov na vprašanja, ki sem jih zastavil," je opozoril Matoz in dodal, da je neverjetno tudi, kako lahko nekdo trdi, da ni mogoče najti predsednika vlade Janeza Janše za vročitev sodnega pisanja, saj je vsem znano, kje je premier.

"Ni mogoče pričakovati, da bo predsednik vlade doma sedel cele dneve in čakal sodne vročevalce. Povsem logično je in skladno z zakonom, da se v takem primeru vroča pošiljke tudi na delovnem mestu, saj je predsednik vlade v službi, in to pogosto veliko več kot osem ur na dan," je še opozoril Matoz.