Štrukljevi vladi pretijo z referendumom

Na predlog omenjene novele so se že odzvali v sindikalnih centralah, kjer so vlado pozvali k umiku predloga iz zakonodajnega postopka. Zaskrbljenost nad omenjenim zakonskim predlogom je ta teden izrazila tudi Pravna mreža za varstvo demokracije, v Združenju občin Slovenije pa so pozvali k vključitvi občin v obravnavo predloga. Na fotografiji Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sviza. Foto: STA

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) razmišlja o možnosti začetka zbiranja podpisov za zakonodajni referendum, če bi državni zbor sprejel vladni predlog novele zakona o zavodih. Kot so sporočili iz sindikata, nasprotujejo možnosti razreševanja vodstev vrtcev in šol mimo svetov zavodov.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, Sviz kategorično nasprotuje noveli omenjenega zakona, ki ustanovitelju na državni ali lokalni ravni daje pravico, da razreši direktorja, ki ga je imenoval svet zavoda.

"Takšna prisvojitev moči ustanovitelja povsem razvrednoti pristojnost in odgovornost sveta zavoda pri imenovanju in razreševanju direktorja ter ustvarja pogoje za neposredne posege državne ali lokalne politike v vodenje javnih zavodov," so opozorili v Svizu.

Nesprejemljivo, da bi ravnatelje razreševal ustanovitelj

Kot poudarjajo, bi to za javne vrtce in osnovne šole pomenilo, da bi lahko državna ali občinska oblast mimo volje zaposlenih in mimo volje staršev razreševala ravnatelje, ki so jih imenovali s soglasjem navedenih in uživajo njihovo podporo. Ker ravnatelji niso le direktorji, ampak so hkrati tudi pedagoški vodje, bi si ustanovitelj hkrati prisvojil pravico, da razreši strokovnjaka, ki vodi pedagoški proces, dodajajo.

"Pristojnost, da ustanovitelj razreši direktorja, če se svet zavoda ne odzove pravočasno na njegov poziv o razrešitvi, je dodatno v nasprotju z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki pravi, da lahko ravnatelja razreši le tisti, ki ga je imenoval, torej svet vrtca, šole ali dijaškega doma," poudarjajo v Svizu.

Ob tem so spomnili, da so v času prejšnje vlade proti noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero naj bi ta s povečanjem števila predstavnikov ustanovitelja v svetih zavodov želela izrazito okrepiti vpliv pri izboru ravnateljev, izključno med zaposlenimi v vrtcih in šolah pridobili več kot 24 tisoč podpisov.

Spremembi je sindikat nasprotoval, ker je povečeval vpliv politike na imenovanje ravnateljev, ki ga je obstoječa sestava svetov desetletja omejevala in politiko učinkovito držala pred vrati vrtcev in šol. Prepričani so, da je prav omejevanje vpliva politike eden od razlogov, da slovenski javni vrtci in šole delujejo stabilno in brez večjih pretresov.

O začetku zbiranja podpisov za razpis referenduma v prihodnjih dneh

Kot opozarjajo, je zdajšnji predlog, da bi ustanovitelj lahko razreševal ravnatelja mimo volje sveta zavoda, celo radikalnejši od spremembe v sestavi omenjenega organa, še posebej pa jih čudi, da je ta po njihovem sporni predlog pripravila aktualna koalicija, ki je pred tem vrnila sestavo svetov v prvotno obliko, kar je med učiteljstvom naletelo na odobravanje.

Predlog novele zakona o zavodih je bil po njihovem na tiho sprejet na seji vlade in poslan v državni zbor, zato Sviz nima več časa, da bi nasprotovanje nesprejemljivim spremembam izrazil z množičnim podpisovanjem. Zagotovo pa bodo, so dodali, v prihodnjih dneh razpravljali o možnosti začetka zbiranja podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, če bi bila novela izglasovana.