Strehovec: Brez svobode govora si življenja ni mogoče predstavljati #video

Na okrajnem sodišču se danes nadaljuje sojenje Zavodu za družino in kulturo življenja ter njegovemu direktorju Tadeju Strehovcu zaradi očitkov o spodbujanju sovraštva na portalu 24kul.si .

"Brez svobode izražanja in poštenega sodstva si življenja ni mogoče predstavljati," je Strehovec poudaril na protestnem shodu, ki poteka v njegovo podporo.

Zoper Zavod za družino in kulturo življenja ter Strehovca poteka sojenje zaradi objave članka s seznamom članov "abortivnega lobija" na portalu 24kul.si. Obtožni predlog Strehovca obtožuje, da je kot odgovorni urednik portala odobril objavo članka, v katerem so bili omenjeni podpisniki "žaljivo in posmehljivo označeni kot člani slovenskega abortivnega lobija, ki je odgovoren za splav 350.000 žensk", poroča STA.

Strehovec je očitke o spodbujanju sovraštva v začetku sojenja zavrnil. "Članek je želel opozoriti na pravico do življenja vsakega človeka, kar pa ni sovražni govor ali spodbujanje sovražnega govora," je prepričan. Tudi uporaba izraza slovenski abortivni lobi po njegovem mnenju ni žaljiva, saj naj bi bil to v tujini v znanstvenem in medijskem prostoru uveljavljen izraz.