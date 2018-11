V Ljubljani grafit, ki duhovniku Strehovcu grozi s smrtjo

Iz Slovenske škofovske konference (SŠK) so sporočili, da so zaskrbljeni zaradi grafita, v katerem neznani storilec grozi s smrtjo generalnemu tajniku SŠK Tadeju Strehovcu. V SŠK pričakujejo, da se bodo pristojne državne ustanove nemudoma odzvale, odkrile neznanega storilca in odstranile grafit. Na policiji so navedli, da prijave niso prejeli.

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so po razpoložljivem preverjanju ugotovili, da do tega trenutka prijave glede grafita niso prejeli. Kot so pojasnili, so v konkretni zadevi podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja grožnje. Za pregon storilca je treba po njihovih navedbah pridobiti "jasno izkazano voljo oškodovanca po pregonu storilca kaznivega dejanja, iz katere mora biti razvidna objektivna in subjektivna uresničitev te namere".

Ne eni od ljubljanskih ulic se je namreč pojavil grafit z vsebino "Tadej Strehovec, mrtev boš".

Zoper Zavod za družino in kulturo življenja ter njegovega direktorja Tadeja Strehovca sicer na ljubljanskem okrajnem sodišču poteka sojenje zaradi objave članka Seznam članov abortivnega lobija na portalu 24kul.si. Obtožni predlog Strehovca bremeni, da je kot odgovorni urednik portala odobril objavo članka, v katerem so bili omenjeni podpisniki "žaljivo in posmehljivo označeni kot člani slovenskega abortivnega lobija, ki je odgovoren za splav 350.000 žensk".

Strehovec je očitke o spodbujanju sovraštva v začetku sojenja zavrnil. "Članek je želel opozoriti na pravico do življenja vsakega človeka, kar pa ni sovražni govor ali spodbujanje sovražnega govora," je prepričan Strehovec. Tudi uporaba izraza slovenski abortivni lobi po njegovem mnenju ni žaljiva, češ da je to v tujini v znanstvenem in medijskem prostoru uveljavljen izraz.