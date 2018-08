Nadškof Zore: Strehovec uživa mojo podporo in popolno zaupanje škofov

Ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore je sodni postopek proti Strehovcu označil za poskus discipliniranja in samocenzuro vseh, ki nasprotujejo splavu.

Potem ko je tožilstvo zaradi domnevnega sovražnega govora na spletni strani 24kul.si začelo sodni postopek proti ustanovitelju omenjenega portala, generalnemu tajniku Slovenske škofovske konference Tadeju Strehovcu, se je danes oglasil tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Sodni postopek proti Strehovcu je označil za poskus discipliniranja in samocenzuro vseh, ki nasprotujejo splavu. Hkrati je Zore poudaril, da cerkveni dostojanstvenik še vedno uživa njegovo podporo in popolno zaupanje slovenskih škofov.

Ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore je sodni postopek proti generalnemu tajniku Slovenske škofovske konference (SŠK) Tadeju Strehovcu označil za poskus discipliniranja in posledično samocenzure vseh, ki mislijo in živijo drugačne vrednote, kot jih zagovarjajo tako imenovana družbeno civilna gibanja, ki zagovarjajo splav.

Zore: Gre za poskus omejevanja svobode slovenskih katoličanov

"Pri tem gre za poskus omejevanja svobode slovenskih katoličanov, da v javnosti ne bi govorili o vrednotah in vsebinah našega verskega in moralnega nauka. Upam, da bodo slovenski katoličani in drugi kristjani ob teh poskusih prišli do spoznanja, da gre za preganjanje vere in s tem za protiustavno delovanje," je poudaril Zore.

Prepričan je, da bodo kristjani tudi prek omenjenega sodnega postopka in njegove odmevnosti v javnosti spoznali, da se je za pravice, ki jim jih zagotavlja slovenska ustava in ki so v demokratičnem svetu razumljive same po sebi, treba tudi javno izpostaviti in jih zahtevati.

Generalnega tajnika SŠK Tadej Strehovec je ustanovitelj in direktor Zavoda Kul.si, ki stoji za spletno stranjo 24kul.si. Tožilstvo Strehovca preiskuje zaradi domnevnega sovražnega govora na omenjeni strani, visoki cerkveni dostojanstvenik pa se brani, da ni urednik omenjene strani in da ta sploh ni medij.

"Ob tem pričakujem, da bo tudi ta poskus vodil do večje demokratizacije našega družbenega prostora in do jasnejšega razumevanja ter sprejemanja verske svobode in izražanja vere tudi v javnosti," je sporočil Zore in dodal, da Strehovec v prizadevanjih za spoštovanje življenja, verske svobode in človekovih pravic uživa njegovo podporo in popolno zaupanje škofov.

Tožilstvo Strehovca preiskuje zaradi domnevnega sovražnega govora

Na Siol.net smo poročali, da okrožno državno tožilstvo Strehovca preiskuje zaradi domnevnega sovražnega govora v objavi na spletni strani 24kul.si iz leta 2016. V njej neznani avtor več slovenskih intelektualcev, akademikov, predstavnikov civilne družbe in različnih organizacij označi za "člane abortivnega lobija, ki je odgovoren za končanje življenja 350 tisoč nerojenih otrok".

Na omenjeni spletni strani se je medtem pred dnevi pojavil nov seznam domnevnih članov in članic omenjenega lobija, ki jih nepodpisani avtor obtožuje, da "katoličanom z ovadbo odrekajo pravico do verske svobode in svobode izražanja".

Hkrati javnosti neznani avtor bralce poziva, da navedene posameznike in posameznice ovajajo tako, da portalu posredujejo njihove fotografije, potencialno sporne izjave iz preteklosti in dokaze o financiranju njihovih dejavnosti iz javnih sredstev.

Aktivist za človekove pravice Mitja Blažič je pozive portala 24kul.si k ovajanju predstavnikov civilno družbene sfere označil za grožnje zagovornikom in zagovornicam človekovih pravic ter pritiske na sodišče.

Blažič: To je kazen, ker smo se uprli sovražnemu

Aktivist Mitja Blažič, ki je poimensko objavljen na zadnjem seznamu, je tovrstne pozive bralcem v sredo označil za grožnje zagovornikom in zagovornicam človekovih pravic ter za pritisk na sodišče.

"To je kazen, ker smo se drznili upreti sovražnemu govoru Zavoda Kul.si, katerega direktor je visoki klerik Cerkve. Pokazati želijo, kaj se bo zgodilo vsakemu, ki bo ravnal podobno, predvsem pa hočejo kazenski pregon sovražnega govora portala 24kul.si prikazati kot kazenski pregon nasprotnikov splava. Žal bodo mnogi temu verjeli," je povedal Blažič.

Pravnica in aktivistka Barbara Rajgelj je medtem pojasnila, da sta hujskaštvo in ovaduštvo toliko bolj zaskrbljujoči, ker gre za enega od portalov v lasti Rimskokatoliške cerkve. Hkrati je poudarila, da "zaradi uporabe pravnih sredstev v civilizirani državi nihče ne sme biti predmet linča".