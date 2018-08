Stranka NSi na Twitterju sprožila buren odziv

Stranka NSi je na družbenem omrežju citirala svojega predsednika Mateja Tonina, da mu je kot predsedniku državnega zbora uspelo skupaj z ekipo v dveh mesecih narediti več, kot so prej naredili v štiriletnem mandatu. Na to so se burno odzvali uporabniki Twitterja, nekdanji predsednik Milan Brglez pa je prepričan, da bi DZ normalno deloval pod katerimkoli predsednikom.

Prvak NSi in aktualni predsednik državnega zbora Matej Tonin je v torek sporočil, da bo s položaja predsednika odstopil takoj, ko bo znana koalicija in oblikovana tudi nova vlada, kar naj bi se predvidoma zgodilo sredi septembra.

Še isti dan se je na profilu stranke NSi na Twitterju pojavil zapis, v katerem se prvak NSi in predsednik državnega zbora Matej Tonin pohvali, da je z ekipo v dveh mesecih predsedovanja državnemu zboru naredil več, kot so prej v štirih letih mandata. Pri tem je očitno mislil na nekdanjega predsednika DZ Milana Brgleza in njegovo ekipo.

"Nekateri nam priznavajo, da smo z ekipo v teh dveh mesecih, ko sem na funkciji, naredili več, kot so prej v 4 letih mandata. DZ je zaradi moje izvolitve normalno deloval in to je najpomembnejše," se je dobesedno glasil zapis, ki je naletel na burne odzive uporabnikov Twitterja. Uporabnikom družbenih omrežij namreč ni jasno, s čim se lahko pohvali.

A po podrobnejšem preučevanju čivka in pojasnilih NSi smo ugotovili, da je administrator strankinega profila na Twitterju v tem zapisu nekoliko nerodno povzel Toninovo izjavo v torkovi oddaji Odmevi na TV Slovenija. V pogovoru z voditeljem oddaje Slavkom Bobovnikom je res poudaril, da odhaja mirne vesti, saj mu je z ekipo v dveh mesecih uspelo narediti marsikatero stvar, ki jim je v prejšnjem mandatu ni uspelo.

Dejal je: "V tem času smo pa naredili kar nekaj stvari, nekaj nalog, ki v preteklih štirih letih niso bile opravljene, smo zdaj postorili v dveh mesecih, tako da jaz odhajam mirne vesti. Vsem poslancem, ki so mi namenili svoj glas, sem izjemno hvaležen za to priložnost. Verjamem pa, da so moja leta takšna, da morda v prihodnosti se še kdaj kaj podobnega zgodi," se glasi prepis posnetka v torkovih Odmevih.

Uskladil več aktov, za katere očitno ni bilo dovolj politične volje

Stranko NSi smo prosili, ali nam lahko naštejejo teh nekaj stvari oziroma nalog, ki v preteklih štirih letih niso bile opravljene. Po uskladitvi s kabinetom predsednika DZ so nam odgovorili, da je Tonin ob sodelovanju z generalno sekretarko DZ in nekaterimi službami DZ, z vodji poslanskih skupin in poslancema narodnosti uskladil več aktov, "za katere v preteklih letih očitno ni bilo dovolj politične volje".

Kot so zapisali, te spremembe prinašajo predvsem bolj pravična razmerja pri urejanju položaja tako poslancev kot javnih uslužbencev ter odpravljajo številne neustreznosti in ovire, ki so se pri delovanju DZ do zdaj pojavljale v praksi, v določenem delu pa akte DZ usklajujejo z veljavno delovnopravno zakonodajo.

V nadaljevanju so povzeli nekatere izmed teh sprememb:



- Sprejem Pravil o notranjem redu v Državnem zboru Republike Slovenije (pred tem Pravila o hišnem redu), s katerimi se med drugim določa tudi protokol obveščanja ob hišnih preiskavah v Državnem zboru.



- Spremembe Pravilnika o mednarodni dejavnosti Državnega zbora so prinesle uskladitev določb glede na zaznane pomanjkljivosti oziroma potrebe iz prakse ter tako tudi olajšale potek nekaterih postopkov, vezanih na mednarodno dejavnost. Med drugim se npr. vzpostavlja podlaga za sodelovanje delovnih teles Državnega zbora s sorodnimi telesi iz sosednjih držav, spremenjeni so pogoji za oblikovanje skupin prijateljstva, olajšano pa je tudi sodelovanje s Slovenci v zamejstvu.



- Začetek postopka za pripravo etičnega kodeksa z oblikovanjem skupine, ki bi jo vodil predsednik Državnega zbora.



- Izvedba srečanja predstavnikov poslanskih skupin s predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije, pri čemer so bile izpostavljene pomanjkljivosti ureditve oziroma težave pri izvajanju zakonodaje s področja lobiranja.



- Pripravljen predlog sklepa o kriterijih za odmero dopusta prinaša uskladitev ureditve z določbami delovnopravne zakonodaje.



- Predlog sklepa o spremembi Sklepa o izobraževanju poslancev izvzema možnost nabave knjig in učbenikov, saj navedeno zagotavlja Dokumentacijsko-knjižnični oddelek Državnega zbora. Ta sprememba bo onemogočila, da bi se v prihodnosti spet zgodili primeri, kakršen je bil tudi v medijih izpostavljen primer poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega.



- Predlog novele pravilnika za ugotavljanje neopravičene odsotnosti poslancev s seje državnega zbora oziroma delovnega telesa prinaša uskladitev določb pravilnika z določbami Poslovnika državnega zbora.



- Predlog sklepa o uvrstitvi poslancev v plačne razrede znotraj siceršnjega zakonskega okvira predvideva pravičnejšo ureditev razmerij pri plačah poslancev, tako da se upošteva tudi položaj poslancev znotraj poslanske skupine ali delovnega telesa, predvsem obremenitev posameznih funkcij.



- Predlog sklepa o določitvi mesečnega pavšala za pokrivanje stroškov pri opravljanju dela v volilni enoti prinaša določitev enakega poslanskega pavšala za vse poslance, saj je ta vezan na delo v posamezni volilni enoti in po novi ureditvi ne bi bil več vezan na oddaljenost poslančevega stalnega bivališča od Državnega zbora.



- Predlagane spremembe Stanovanjskega pravilnika ustrezneje urejajo pravno podlago za kandidiranje poslancev za službeno stanovanje, ne glede na oddaljenost kot primarni pogoj, ki je veljal do zdaj, temveč uvajajo kriterij časovne oddaljenosti. To pomeni, da bi se višina najemnine in obrabnine za službeno stanovanje najemniku določila glede na časovno oddaljenost po najhitrejši cestni povezavi od bivališča, od koder se dejansko vozi, do sedeža Državnega zbora, pri čemer bi najemnik do vključno 45 minut oddaljenosti plačeval 100 % najemnine in obrabnine, od vključno 90 minut dalje najemnine in obrabnine ne bi plačeval, v vmesnem razponu pa bi se odmeril ustrezen odstotek.



- Dodatno se za poslanke in poslance pripravljajo tudi spremembe pravne podlage za ustreznejšo ureditev povrnitve potnih stroškov za prevoz na oziroma z dela, pri čemer se predlaga obračun kilometrine, a le za dneve dejanske prisotnosti posameznega poslanca oziroma poslanke v Državnem zboru, ki jo bodo morali tudi izkazati. V skladu z veljavno ureditvijo so namreč zdaj upravičeni do povračila cene mesečne vozovnice najcenejšega javnega prevoza, ne glede na njihovo prisotnost.



- Pripravljen je bil tudi predlog novele Zakona o poslancih, s katerim se ponovno vzpostavlja pravna podlaga za pristojnost Državnega zbora, da z internimi akti sam in celostno ureja materialne in druge pogoje za delo poslancev, s čimer se upošteva specifike opravljanja poslanske funkcije.



- Ponovno se je odprla razprava v zvezi s pripravo novele Zakona o političnih strankah, s čimer se med drugim zasleduje ustreznejša ureditev financiranja političnih strank. Prav tako pa se je odprla tudi razprava v zvezi z morebitnimi spremembami Zakona o volitvah v Državni zbor. Oba predloga zakonov za razpravo je pripravil predsednik Državnega zbora mag. Tonin.



- Ne nazadnje, dogovorjene so bile tudi nekatere spremembe ureditve plač uslužbencev Državnega zbora, s čimer se odpravlja njihova neenaka obravnava ter ustrezno usklajuje njihov položaj v primerjavi z drugimi uslužbenci v državni upravi.

"DZ bi deloval normalno pod katerimkoli predsednikom"

Nekdanji predsednik DZ Milan Brglez ni seznanjen s tem, kaj naj bi Tonin naredil v preteklih dveh mesecih, razen tega da je vodil seje in se udeleževal protokolarnih dogodkov, zato zapisa na Twitterju ne more komentirati.

"Kar pa zadeva delovanja DZ, le tole: DZ bi deloval normalno pod katerimkoli predsednikom, torej zasluge za delovanje DZ ne moremo kar pavšalno pripisati le mag. Mateju Toninu," se je odzval Brglez.

Gantar: Zavidam mu in čestitam

Kako je mogoče, da nekdo na čelu DZ v dveh mesecih opravi več kot nekdo v štirih letih, smo povprašali tudi Pavla Gantarja, ki je bil na čelu DZ med letoma 2008 in 2011. Po njegovem prepričanju imamo opravka s Supermanom.

"Nikakor si ne upam nasprotovati njegovi trditvi, bi pa rad videl rezultate. Verjetno bi skrivno želel biti vsak od nas tako dober kot on. Zavidam mu in čestitam. Pravi predsednik DZ bi dejal, da se bo njegov uspeh presojal šele tedaj, ko ga že dolgo ne bo več na tem mestu," je bil kritičen Gantar.

Kot velik uspeh lahko štejemo že, če mu je v času parlamentarnih počitnic uspelo prepleskati nekaj sten državnega zbora, se je še pošalil Gantar.