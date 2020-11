Število bolnikov in umrlih najvišje do zdaj, kaj sledi? #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupno število smrtnih primerov zaradi nove koronavirusne bolezni se je z včerajšnjimi kar 30 novimi povzpelo na 471., incidenca pa je bila 1114 okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dnevih. O tem, kako bo potekalo življenje v državi v prihodnjih dneh, bodo na popoldanski novinarski konferenci spregovorili tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, minister za notranje zadeve Aleš Hojs in državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Ajda Cuderman. Konferenco bomo spremljali v živo.