Stevanović in Mesec kar osebno za Senčarjevo in Kordiša

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državna volilna komisija (DVK) je po zaključku roka za vložitev kandidatur na volitvah predsednika republike posredovala seznam organizatorjev in odgovornih oseb volilnih kampanj. Na njem so pet strankarskih in trije nestrankarski kandidati. Edini kandidat, ki sam odgovarja za pravilnost svoje volilne kampanje, je Vladimir Prebilič.