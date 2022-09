Uradno: to je devet kandidatov za predsednika. Presenečeni boste, kdo …

Do izteka roka včeraj ob polnoči je bilo vloženih devet kandidatur za volitve predsednika republike. Kandidature za predsedniško funkcijo je sicer napovedalo še kar nekaj posameznikov, ali je kateremu od njih uspelo zbrati zadostno število podpisov za vložitev kandidature, pa bo znano po izteku roka. Nekateri, ki so napovedali vstop v predsedniško tekmo, pa so iz nje protestno izstopili.

Devet oseb je do roka vložilo kandidaturo za volitve za predsednika Slovenije, so sporočili iz Državno volilne komisije. Na končnem seznamu uradnih kandidatov, ki sicer lahko do ponedeljka, 3. oktobra, še umaknejo soglasje, pa manjka kar nekaj oseb, ki so v zadnjih mesecih napovedovale svojo kandidaturo ter tudi izvajale predvolilne aktivnosti. Včeraj se je tako uradno umaknil Ivo Vajgl, ki je podprl Milana Brgleza. Na seznamu kandidatov pa med drugim tudi ni Nine Krajnik.

Vseh devet kandidatov sicer še ni prestalo sita DVK. O kandidaturah Mihe Kordiša, Milana Brgleza, Sabine Senčar in Edéna Fohatóma bo DVK odločala danes.

Žreb vrstnega reda kandidatur bo DVK izvedla v torek, 4. oktobra. S tem bo tudi določila seznam kandidatur, kot bo zapisan na glasovnicah 23. oktobra, ko bo potekal prvi krog predsedniških volitev.

Uradni seznam kandidatov za predsednika Slovenije

1. Predlagatelj kandidature: Nejc Jelen in skupina volivcev

Kandidat: Gregor Bezenšek ml.

2. Predlagatelj kandidature: Nova Slovenija – krščanski demokrati (NSi)

Kandidat: Janez Cigler Kralj

3. Predlagatelj kandidature: VESNA – zelena stranka

Kandidat: Vladimir Prebilič

4. Predlagatelj kandidature: Romana Jordan in skupina volivcev

Kandidat: Anže Logar

5. Predlagatelj kandidature: Biserka Marolt Meden in skupina volivcev

Kandidatka: Nataša Pirc Musar

6. Predlagatelj kandidature: Levica

Kandidat: Miha Kordiš

7. Predlagatelj kandidature: Socialni demokrati (SD) in Gibanje Svoboda

Kandidat: Milan Brglez

8. Predlagatelj kandidature: Resni.ca

Kandidatka: Sabina Senčar

9. Predlagatelj kandidature: Društvo za srečno življenje Belis

Kandidat: Edén Fohatóm