Šteje vsak, a po enem letu še ni želene precepljenosti

"Delamo vse, kar je v moči zdravstva, da cepljenje približamo vsakemu in da vsakemu omogočimo čim bolj enostaven dostop do cepljenja," je pred dnevi dejal minister za zdravje Janez Poklukar. A kljub številnim naporom s cepilnimi mesti po vsej državi, mobilnimi enotami in akcijami, kot so Dnevi cepljenja, precepljenost v Sloveniji še vedno ni takšna, kot bi si odločevalci želeli. Se pa po zelo slabem interesu za cepljenje v nekaterih regijah število ljudi, ki se odločajo za cepljenje, zvišuje. To opažajo na primer v Zdravstvenem domu Maribor, kjer se jih je mnogo cepilo tudi zaradi dela v sosednji Avstriji.

Odstotek precepljenosti v državi raste (pre)počasi. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je trenutno z enim odmerkom cepiva proti covid-19 cepljenih skupno 1.258.191 ljudi, kar predstavlja 60 odstotkov populacije. Z drugim odmerkom je cepljenih 1.204.513 oseb, kar je 57 odstotkov prebivalstva. Statistika cepljenih nad 18 let kaže, da je z enim odmerkom cepiva na današnji dan cepljenih 1.215.892 ali 70 odstotkov starejših od 18 let, z dvema odmerkoma je takih 1.167.175 oziroma 67 odstotkov.

Poživitveni odmerek je do zdaj prejelo 562.383 ljudi.

Vsi, ki odhajajo na delo v Avstrijo, cepljeni "brez pardona"

V okviru mariborskega cepilnega centra, ki skupaj z občino Maribor in še 11 primestnimi občinami pokriva 200 tisoč prebivalcev, med katerimi je 142 tisoč odraslih, običajno tedensko cepijo od dva tisoč do 2.500 ljudi, samo v zadnjem tednu se je za cepljenje odločilo 3.575 oseb, je povedal direktor Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor Jernej Završnik. Opažajo 30-odstotni porast, s prvim odmerkom se že približujejo 80 odstotkom cepljenih oziroma sto tisoč prebivalcev.

"Tudi 12 tisoč dnevnih migrantov in bližina Avstrije nedvomno vplivata na cepljenje. Vsi ti so cepljeni 'brez pardona', saj v Avstriji o tem ni razprave in tam predpisane pogoje tudi spoštujejo," je še izpostavil Završnik.

Opaža še, da je interes za cepljenje na eni strani odvisen od angažmaja strokovnjakov, na drugi o poročanju o smiselnosti, pomembnosti in varnosti cepljenja. "Sporočamo to, da s cepljenjem ne moremo preprečiti bolezni, je pa to temeljno za preprečevanje težjega poteka bolezni in težkih zapletov," je še poudaril.

Po letu dni od začetka cepljenja

27. decembra 2021 je minilo leto dni, odkar so v Sloveniji začeli cepljenje proti covid-19. Ob omejenih količinah so bili sprva do njega upravičeni le stanovalci domov za starejše in najbolj izpostavljeni zdravstveni delavci. Cepiva so danes dostopna vsakomur, za prvi odmerek pa se je do zdaj odločilo 60 odstotkov prebivalcev.

Trend obolelosti s koronavirusom ter število cepljenih v 🇸🇮 na dan 18. 1. 2022 (00:00-24:00). #CepimoSe pic.twitter.com/xm5S6S31ju — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) January 19, 2022

Napovedi vladnih predstavnikov o precepljenosti so se uresničevale počasneje, kot bi si želeli, je poročala STA, želene 70-odstotne precepljenosti po enem letu še nismo dosegli. Po podatkih vlade je danes polno cepljenih 67 odstotkov odraslih prebivalcev Slovenije in 78 odstotkov starejših od 50 let.

Število cepljenih je po večmesečnem počasnem dviganju hitro poraslo tudi po jesenski zaostritvi ukrepov, ko je 15. septembra pogoj preboleli, cepljeni ali testirani (PCT) z redkimi izjemami postal obvezen za vse zaposlene in uporabnike storitev. Cepilni centri so v dneh po spremembi odloka zabeležili opazen porast zanimanja za cepljenje, največ zanimanja je bilo za cepivo Janssen, pri katerem je za izpolnjevanje pogoja PCT zadostoval že en odmerek. Foto: Ana Kovač

Na Dnevih cepljenja večina po tretji odmerek, novih cepilcev malo

Od preteklega četrtka do sobote se je v okviru akcije Dnevi cepljenja cepilo še 41.200 ljudi. Res, da je to 68 odstotkov več, kot je bilo v treh dneh cepljenih teden dni pred tem (24.467), a je večina ljudi prišla po tretji odmerek cepiva.

S prvim odmerkom so cepili 2.102 osebi, z drugim 4.671 in s tretjim odmerkom 34.427 ljudi.

Nacionalna kampanja je pospešeno tekla že v dneh pred božično-novoletnimi prazniki. Minister za zdravje Janez Poklukar je takrat povedal, da so med 19. in 23. decembrom 2021 opravili 76.544 cepljenj, in ocenil, da so z akcijo preprečili približno dva tisoč hospitalizacij, 500 sprejemov v enote intenzivne terapije in 300 smrti.

V Sloveniji so trenutno na voljo štiri različna cepiva proti covid-19, to sta cepivi mRNK Pfizerja in Moderne ter izključno na željo posameznika vektorski cepivi AstraZeneca in Janssen. V sklopu skupnega evropskega naročila so v Sloveniji že naročili tudi Novavaxovo cepivo, a točen datum dobave še ni znan.

Zasavci najboljši, Podravci na repu

Delež cepljenih po statističnih regijah za celotno populacijo je najvišji v Zasavski regiji, kjer je z enim odmerkom cepljenih 62,1 odstotka prebivalcev, z vsemi odmerki 59,9 odstotka. Sledijo Osrednjeslovenska, Koroška, Primorsko-notranjska, Goriška, Pomurska, Gorenjska, Savinjska, Jugovzhodna Slovenija, Posavska, Obalno-kraška in kot zadnja Podravska regija.

Če primerjamo regije po deležu cepljenih nad 18 let, je najvišja precepljenost v Osrednjeslovenski. Z enim odmerkom je tu cepljenih 72,8 odstotka starejših nad 18 let, z vsemi odmerki pa 69,8 odstotka.

Najvišji delež cepljenih v občini s 7.522 prebivalci

Med vsemi občinami je občina z najvišjim deležem cepljenih med celotno populacijo Kranjska Gora, kjer je z enim odmerkom cepljenih 69 odstotkov, z dvema 66,8 odstotka vseh prebivalcev. Sledi občina Idrija s 67,8 odstotka cepljenih z enim in 65,3 odstotka cepljenih z vsemi odmerki, na tretjem mestu pa je po deležu cepljenih z enim odmerkom občina Kostel, takih je 66,6 odstotka. Za njo je občina z najvišjim deležem cepljenih z vsemi odmerki v celotni populaciji, občina Vipava, kjer je cepljenih 64,3 odstotka prebivalcev.

V Kranjski Gori imajo najvišji delež cepljenih. Foto: Getty Images

Pri starejših nad 18 let je po cepljenju na prvem mestu med občinami spet Kranjska gora, kjer je cepljenih 81,2 odstotka z enim in 78,9 odstotka prebivalcev nad 18 let z vsemi odmerki. Sledita Vipava in Idrija.

Najslabšo precepljenost v državi med vso populacijo imajo ta hip v občini Trnovska vas, kjer živi 1.374 oseb. Z enim odmerkom je cepljenih 45,7 odstotka ljudi, z vsemi odmerki 43,2 odstotka prebivalcev. Pri starejših nad 18 let najslabšo statistiko cepljenih beležijo v občini Zavrč, kjer je z enim odmerkom cepljenih 54,3 odstotka, z dvema pa 51,6 odstotka oseb med skupno 1.305 starejšimi nad 18 let. Druga najslabša je Trnovska vas.

Tudi različica omikron lahko povzroči težji potek bolezni

V bolnišnice še vedno prihajajo okuženi s koronavirusno različico delta, a posamezni bolniki so okuženi tudi z različico omikron, tudi med hospitaliziranimi na covidnih intenzivnih oddelkih, je v torek povedala predsednica Zdravniške zbornice Slovenije in infektologinja Bojana Beović.

Opozorila je, da je lahko potek bolezni v primeru različice omikron pri necepljenih in tistih, ki covid-19 še niso preboleli, tudi težek, in poudarila, da covid-19 pri okužbi z različico omikron večina ljudi, še posebej prebolevniki in cepljeni, preboleva kot prehlad, je navedla STA. Tisti, ki bolezni še niso preboleli in so necepljeni, pa lahko zbolijo s težkim potekom, še posebej če spadajo v katero izmed rizičnih skupin. Še posebej zadnjim priporoča, da se odločijo za cepljenje proti covid-19.