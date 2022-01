Najnovejša raziskava pokazala učinkovitost cepiva proti covid-19

Cepljenje proti covid-19 pomembno zmanjšuje tveganje za hospitalizacijo zaradi covid-19, so ugotovili epidemiologi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v najnovejši raziskavi, v kateri so ocenjevali učinkovitost cepljenja. Ugotovitve je na svoji spletni strani objavil Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).

Slovenski epidemiologi so v svoji raziskavi ocenjevali učinkovitost cepiva proti hospitalizaciji zaradi težkih okužb dihal, povzročenih z virusom sars-cov-2. Ugotovili so, da cepljenje proti covid-19 pomembno zmanjšuje tveganje za hospitalizacijo, so zapisali v povzetku ugotovitev raziskave.

Pri raziskavi so uporabili obsežne podatke iz treh nacionalnih zbirk, in sicer o potrjenih primerih covid-19, hospitaliziranih bolnikih in cepljenih proti tej bolezni.

Raziskava je bila opravljena oktobra lani, ko je v Sloveniji prevladovala različica delta. Zajela je osebe v treh starostnih skupinah – od 18 do 49 let, od 50 do 64 let in nad 65 let, pri čemer so primerjali podatke o hujšem poteku bolezni med necepljenimi in polno cepljenimi, ki so prejeli bodisi cepivo mRNK ali vektorsko cepivo, ki je bilo v uporabi v Sloveniji.

Razlike med cepivi mRNK in vektorskimi cepivi

Učinkovitost cepiva za polno cepljene s katerokoli vrsto cepiva je bila v prvi starostni skupini 86-odstotna, v drugi 89-odstotna, v skupini nad 65 let pa nekoliko nižja, in sicer 77-odstotna, so pokazale ugotovitve, ki jih je na svoji spletni strani objavila strokovna revija o spremljanju nalezljivih bolezni in epidemiologiji Eurosurveillance, ki spada pod okrilje ECDC.

Raziskava je ugotovila tudi razlike med cepivi mRNK in vektorskimi cepivi. Učinkovitost cepiv mRNK je bila pri starostni skupini od 18 do 49 let 92-odstotna, pri ostalih dveh skupinah pa 93- oziroma 79-odstotna. Pri vektorskih cepivih pa je bila učinkovitost v najnižji starostni skupini 76-odstotna, v srednji 82-odstotna, pri starejših od 65 let pa 61-odstotna.

Učinkovitost cepiva s časom upada, še zlasti v skupini nad 65 let. Zaščita pred hospitalizacijo je pri osebah v tej skupini, ki so bile polno cepljene s cepivom mRNK pred tremi meseci ali manj, znašala 93 odstotkov. Pri tistih, ki so bili cepljeni pred štirimi do petimi meseci, se je zmanjšala na 85 odstotkov, pri cepljenih pred šestimi meseci ali več pa je padla na 43 odstotkov.

Zato je pomembno, da osebe v tej starostni skupini prejmejo poživitveni odmerek čim prej, torej šest mesecev ali celo prej po primarnem cepljenju, da bi preprečili znaten delež hospitalizacij zaradi covid-19, so še zapisali v svojih ugotovitvah njeni avtorji. Pri pripravi raziskave so sodelovali Marta Grgič Vitek, Irena Klavs, Veronika Učakar, Mojca Serdt, Maja Mrzel, Marjana Vrh in Mario Fafangel.