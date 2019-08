Starši prvošolčkov prosti na prvi šolski dan

Trenutek, ko otrok prvič prestopi prag osnovne šole, je pomemben ne le zanj, temveč tudi za njegove starše. Zato imajo javni uslužbenci na prvi šolski dan svojih otrok pravico do izrednega dopusta. Medtem ko so ostali prepuščeni internim dogovorom z delodajalcem.

Leta 2018 je Vrhovno sodišče Republike Slovenije v posebni sodbi potrdilo, da je spremstvo prvošolca na prvi šolski dan enkraten in neodložljiv dogodek, pri katerem se od staršev družbeno pričakuje, da ta dan v šoli preživijo s svojim prvošolcem. Zato je na ta dan vsem javnim uslužbencem omogočeno, da koristijo pravico do izrednega dopusta in jim torej v ta namen ni treba koristiti rednega dopusta.

Teden dni pred začetkom šole je tako Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na spletišču državne uprave (www.gov.si) izdalo novico, v kateri znova opominja na to. Hkrati pa so pozvali tudi vse druge delodajalce, ki niso javne institucije, naj svojim zaposlenim, ki imajo doma prvošolce, "omogočijo, da z otroki skupaj delijo radosti prvega šolskega dne, ki je enkraten in pomemben življenjski dogodek v življenju vsakega državljana in državljanke."

Sami svojim zaposlenim na ministrstvu omogočajo, da na ta dan izkoristijo pravico do izrednega dopusta, za katerega vlogo predložijo kadrovski službi ministrstva. K vlogi pa morajo priložiti kopijo potrdila o vpisu oziroma kopijo obvestila o sprejemu otroka v prvi razred, še navajajo na spleti strani.

Za javne uslužbence in prost prvi šolski dan je torej zakonsko poskrbljeno, medtem ko ostali delodajalci, ki niso javne institucije, s posebnimi internimi akti sami poskrbijo za to. K temu stremijo predvsem tista podjetja, ki so si prizadevala dobiti certifikat Družini prijazno podjetje in ki se tudi sicer trudijo, da svojim zaposlenim zagotovijo čim bolj družini prijazne delovne pogoje.

Najde pa se tudi kar nekaj takšnih delodajalcev, ki kljub temu, da nimajo sprejetih internih aktov, svojim delavcem zagotovijo plačano odsotnost z dela na otrokov prvi šolski dan.