Sta se Janša in Vučić vzajemno podala v lov na Goloba in srbsko opozicijo?

Spletni portal Necenzurirano razkriva, da naj bi si slovenske in srbske oblasti pred lanskimi parlamentarnimi volitvami v obeh državah vzajemno pomagale pri iskanju podatkov, s katerimi so želele oblatiti vodilne politike opozicije.

V uredništvu Necenzurirano so pridobili dokumente in pričevanja več med seboj nepovezanih virov iz različnih držav pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami v Sloveniji in Srbiji. Glavni tarči tedanjega slovenskega premierja Janeza Janše in njegovega političnega zaveznika in srbskega predsednika Aleksandra Vučića naj bi bila Robert Golob in Dragan Đilas.

Golob je takrat še vodil družbo GEN-I, nato pa je postal predsednik Gibanja Svoboda in Janšev tekmec na parlamentarnih volitvah. Đilas pa je nekdanji župan Beograda in predsednik Stranke svobode in pravice (SSP), ki velja za Vučićevega političnega sovražnika, zato ga redno napadajo tabloidi iz njegovega kroga.

Žugelj našel obvod mimo Beograda

Slovenski urad za preprečevanje pranja denarja (UPPD), ki ga je takrat vodil izbranec SDS Damjan Žugelj, je po pisanju Necenzurirano jeseni 2021, manj kot pol leta pred parlamentarnimi volitvami v Srbiji, začel iskati podatke o Đilasovih bančnih računih v Sloveniji in drugih evropskih državah. Kmalu zatem je srbski UPPD po Balkanu začel pridobivati podatke o računih, transakcijah in poslih družbe GEN-I.

Necenzurirano opozarja, da slovenski UPPD za zbiranje teh podatkov ni imel ne zakonske podlage ne pooblastil, ker GEN-I do takrat nikoli ni bil v preiskavi zaradi suma pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma. Ker je slovenski UPPD to očitno vedel, so obvod našli mimo Beograda. To dokazuje dejstvo, da se je nekaj dni pred slovenskimi parlamentarnimi volitvami 24. aprila del podatkov, ki jih je pridobil srbski urad, v selektivni obliki pojavil v medijih iz kroga SDS.