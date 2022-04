Golob sredi mednarodne preiskave: finančna mula naj bi mu nosila gotovino #video

Robert Golob se je znašel v mednarodni finančni preiskavi zaradi nakazil na podjetje v Črni gori. Gre za 600 tisoč evrov, ki so jih sproti dvigovali v gotovini. Kje so končali? Planet TV je pridobil dokumente in ugotovitve obveščevalcev.

Novi pretresi v Gibanju Svoboda. Predsednik stranke Robert Golob se je tik pred nedeljskimi volitvami umaknil iz javnosti. Pred dnevi je namreč sporočil, da je okužen s koronavirusom. Iz stranke so danes sporočili, da je s sklepom sveta nova podpredsednica stranke postala Marta Kos. "Okrepili smo vodstvo. Zaradi odsotnosti predsednika želimo, da smo sposobni izvajati vse naloge do ponedeljka in naprej," so sporočili.

Ob tem pa Goloba še naprej bremeni nepojasnjen račun v Romuniji. Sam pravi, da naj bi mu tam ukradli identiteto. Danes se je v zvezi s tem oglasila tudi avstrijska banka Raiffeisen, ki jo Golob obtožuje, da naj bi sodelovala pri odprtju lažnega računa. Odgovorili so, da zadevo preiskujejo, a tudi, da se odpiranje računov pri njih izvaja izključno v prisotnosti osebe in z njeno ustrezno identifikacijo. Po besedah banke se zaposleni redno usposabljajo za prepoznavo ponarejenih vlog in dokumentov.

Novinar Vitomir Petrović je pridobil dokument črnogorskega urada za preprečevanje pranja denarja, ki se sklicuje na ugotovitve širše mednarodne finančne preiskave. Ta poteka v več državah Evropske unije in treh državah Zahodnega Balkana. Po tem, kar je znanega do zdaj, gre za Srbijo, Črno goro in Albanijo.

Več kot pol milijona nakazil

Del pridobljene dokumentacije razkriva nakazila, ki naj bi šla v letih 2019 in 2020 iz srbske podružnice GEN-I zasebnemu podjetju MB Consulting v Črni gori, s katerim ima GEN sklenjeno svetovalno pogodbo. Gre za mesečna nakazila od pet tisoč pa vse do 55 tisoč evrov. Samo to skupaj znaša več kot pol milijona evrov nakazil, vendar to še ni vse obdobje, ki ga preiskujejo v mednarodni finančni preiskavi. Poleg tega so na Planet TV ugotovili, da je bilo črnogorsko podjetje ustanovljeno le 10 dni pred prvimi nakazili iz GEN-I Beograd.

Ta del zgodbe pojasnjuje tisti del dokumenta, ki ga neimenovani vir še ne dovoli objaviti v celoti zaradi interesa preiskave. Razkrili so le nekatera ključna dejstva. Kar je pritegnilo preiskovalce, je, da je bilo vseh skoraj 600 tisoč evrov s podjetja MB Consulting sproti počrpanih v obliki gotovinskih dvigov.

Lastnik podjetja MB Consulting in edini zaposleni Martin Berishaj je to davčnim organom Črne gore upravičil s posojilno pogodbo, ki jo je sklenil z lastnim podjetjem. Ta del denarja, gre za 197 tisočakov, je v gotovini dvignil s svojega osebnega računa, drugi del denarja, skoraj 320 tisoč evrov, pa je dvignil kot izplačilo dobička z enega od svojih poslovnih računov. A pozor, gotovina naj bi se za tem vračala nazaj v smeri, od koder je prišla.

Vir, ki je na Planet TV posredoval dokumentacijo, navaja, da gre za obveščevalne podatke, ki so si jih med finančno preiskavo izmenjale različne obveščevalne službe. Te naj bi omenjenega Martina Berishaja prepoznale kot eno od finančnih mul, ki naj bi denar nosila nazaj k Golobu. Pri tem naj bi odkrili še, da Golob ta denar nalaga v enega od italijanskih skladov, kjer vlagateljem omogočajo, da ostanejo anonimni.

Po navedbah vira bo v kratkem na voljo tudi ime tega italijanskega sklada. Podobno, kot so šle transakcije iz Beograda v Črno goro, je preiskava potrdila tudi v Bolgariji. Tam naj bi kljub zaprtju hčerinskega podjetja GEN-I ostal odprt njegov bančni račun. Na njem pa je po zaprtju družbe ostalo več sto tisoč evrov. Že jutri pa bodo na Planet TV razkrili, kdo je bil pooblaščenec, ki je dvigoval denar na banki.