Spreminjajte svet z izbiro trajnostne mobilnosti na vsakem koraku

V današnjem svetu je prihodnost prometa eden ključnih izzivov, s katerimi se soočamo. Razvoj električnih vozil, polnilnic, domačih sončnih elektrarn in baterij so pomemben korak v pravo smer. Z doseganjem ciljev trajnostne mobilnosti prispevamo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku v mestih, večji kakovosti bivanja, javnemu zdravju in socialni pravičnosti. V Petrolu se na te spremembe odzivajo z inovativnimi rešitvami, kot so paketi e-polnjenja in domače e-polnilnice, ki olajšajo vsakodnevne poti in spodbujajo trajnostne izbire. Njihov cilj je omogočiti enostavne in dostopne rešitve za trajnostno mobilnost – za dobre izbire na vseh vaših poteh.

Mobilnost prihodnosti: enostavna in dostopna

Mobilnost se hitro razvija, še posebej z napredkom tehnologije, zato je pomembno, da so rešitve preproste in vedno pri roki. Električni avtomobili niso več le simbol okoljske ozaveščenosti, ampak postajajo praktično in učinkovito prevozno sredstvo, saj prinašajo številne prednosti, ki segajo daleč onkraj zmanjšanja emisij. Njihova energetska učinkovitost omogoča nižje stroške vožnje, hkrati pa so manj zahtevni za vzdrževanje, saj imajo manj mehanskih komponent kot klasična vozila. Poleg tega spodbujajo razvoj napredne polnilne infrastrukture, kar omogoča širšo dostopnost e-mobilnosti in zmanjšuje našo odvisnost od fosilnih goriv. S spodbujanjem prehoda na električna vozila krepimo trajnostni razvoj ter prispevamo k čistejšemu okolju in boljši kakovosti zraka.

Za še večjo trajnost lahko električno vozilo polnite kar s pomočjo sončne energije, saj Petrol omogoča enostavno vključitev domače sončne elektrarne v vsakodnevno uporabo. Tako boste še en korak bližje neodvisnosti in trajnosti.

Foto: Petrol

Trajnostne energetske rešitve za vaš dom

Vedno več gospodinjstev se odloča za namestitev sončne elektrarne, saj tako zmanjšajo stroške elektrike, povečajo vrednost nepremičnine in hkrati prispevajo k čistejšemu okolju. V Petrolu olajšajo celoten postopek, vključno z ugodnim Petrol financiranjem.

od 21. 2. 2025 do 12. 5. 2025, več o pogojih pa najdete na Letos so pripravili posebno ponudbo, ki kljub ukinitvi letnega net meteringa omogoča letni obračun električne energije. Lastno sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom si lahko zagotovite že za 154,09 evra na mesec, pri čemer letno prihranite kar 1.371 evrov. Ob jubilejnem 80. letu Petrola so dodali še osemsto evrov popusta, zato lahko izkoristite še ugodnejšo ponudbo – 146,95 evra na mesec. Akcija velja, več o pogojih pa najdete na www.petrol.si/skupaj

Toplotne črpalke in domače električne polnilnice – popoln dodatek k sončni elektrarni

Toplotne črpalke so stroškovno učinkovita in okolju prijazna rešitev, ki ne zahteva veliko vzdrževanja. Izjemno nizke stroške ogrevanja s toplotno črpalko zagotavlja vir toplotne energije, ki jo toplotna črpalka pridobi iz okolja v kar 80 odstotkih. Zrak in drugi naravni viri so brezplačen vir energije, ki jih toplotna črpalka transformira v toploto.

med 21. 2. 2025 in 12. 5. 2025 prejmete dodatnih osemsto evrov popusta. Več informacij o pogojih akcije je na voljo na V Petrolu so pripravili posebno akcijo: ob nakupu katerekoli toplotne črpalke iz njihove ponudbeprejmete dodatnih osemsto evrov popusta. Več informacij o pogojih akcije je na voljo na www.petrol.si/skupaj

Če razmišljate o prehodu na električno mobilnost, je domača električna polnilnica prava izbira. Glede na način uporabe avtomobila kot ključnega prevoznega sredstva se brezskrbna električna mobilnost začne prav doma – z domačo električno polnilno postajo. Ko imamo na voljo čas, prostor in ustrezno infrastrukturo za polnjenje električnega avtomobila, lahko resnično uživamo v udobju e-mobilnosti. Električni priključek v garaži, na zunanji steni hiše ali na stebričku ob lastnem parkirnem mestu omogoča, da je vaš električni avtomobil vedno pripravljen na vožnjo. Dejstvo je, da se več kot 60 odstotkov časa, potrebnega za polnjenje, električni avtomobil napaja doma, na lastni infrastrukturi. Petrol ponuja hišne polnilne postaje Glow Box Gold, ki jih lahko kupite na do 24 obrokov s hitro osnovno montažo. Tako lahko svoje električno vozilo napolnite kar doma, preprosto in ugodno.

Foto: Petrol

Za enostavno polnjenje na poti

Petrol želi olajšati poti vsem voznikom električnih avtomobilov, zato v svoji široko razvejani mreži polnilnic ponuja tudi posebne pakete ugodnega polnjenja. Za enostavno izkušnjo e-mobilnosti na poti Petrol ponuja pakete polnjenja, kot sta OneCharge in Brezskrbni. Paket Brezskrbni M omogoča polnjenje že od 36 evrov na mesec. S predplačniškimi paketi pridobite letni zakup kilovatnih ur, ki ga lahko prilagodite svojim potrebam in si zagotovite prihranke pri javnem polnjenju.

Poleg ugodne naročnine paketi e-polnjenja uporabnikom omogočajo brezskrbno polnjenje z letnim zakupom kilovatnih ur, pri čemer lahko izbirate med različnimi količinami zakupa – prilagojenimi vašim potrebam in potovalnim navadam. S tem si zagotovite prihranke pri javnem polnjenju, ugodnosti iz naslova paketov, predvsem pa enostavno izkušnjo električne mobilnosti.

Petrolova mreža javnih e-polnilnic je ena najbolj razvejanih v regiji. Danes jo uporablja več kot 90 odstotkov slovenskih voznikov električnih vozil, z rastjo pa sledijo tudi evropskim trendom. Trenutno v regiji upravljajo 514 polnilnic, ki so v prvih sedmih mesecih leta 2025 omogočile 144.950 polnilnih sej in prenesle več kot 2,5 gigavatne ure električne energije. Lokacije so skrbno izbrane tam, kjer vozniki potrebujejo hitro polnjenje, do njih pa lahko dostopate s telefonsko aplikacijo OneCharge ali Petrolovo kartico elektromobilnosti.

Foto: Petrol

Prihodnost mobilnosti – električna in pametna

Prihodnost električne mobilnosti je svetla, vendar Petrol ne stavi zgolj na elektriko. Usmerjen je v celovite rešitve, ki segajo onkraj samega polnjenja – širitev mreže hitrih in ultrahitrih polnilnic, razvoj naprednih digitalnih platform, prilagodljive najeme ter celovite storitve za podjetja in posameznike.

Skupaj s hčerinskim podjetjem ATET omogočajo prilagodljive najeme električnih vozil, optimizacijo voznih parkov in napredne storitve, kot so "od vrat do vrat", vključitev polnilne infrastrukture in ugodni paketi polnjenja. Poleg tega razvijajo rešitve za pametno upravljanje energije, ki omogočajo učinkovitejšo rabo električne energije in nižje stroške polnjenja. Tako lahko posamezniki in podjetja uživajo v brezskrbni mobilnosti brez velikih začetnih investicij, s čimer se e-mobilnost približa širšemu krogu uporabnikov in postane dostopnejša za vse.

Največja prednost Petrola, pa naj gre za poslovno ali zasebno uporabo, je ravno možnost združevanja rešitev mobilnosti z njihovimi preostalimi energetskimi storitvami. Tako lahko oblikujete storitev po meri, zraven pa uživate ob strokovni podpori med uporabo.

Foto: Petrol

Zavezanost trajnostnemu razvoju

Do konca leta 2025 želi Petrol doseči petsto gigavatnih ur letne proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov. Poleg lastnih sončnih in vetrnih elektrarn so v okviru projekta Petrol Green postavili 85 sončnih elektrarn na svojih prodajnih mestih, kar skupaj s prejšnjimi 30 sončnimi elektrarnami pomeni 115 elektrarn s skupno močjo 5,25 megavata.

Poleg trajnostne proizvodnje energije bodo v naslednjem obdobju osredotočeni na vzpostavitev ultrahitre polnilne infrastrukture na avtocestah ter hitre in običajne polnilnice v mestih ter pred trgovskimi centri na slovenskem in hrvaškem trgu. Poseben poudarek bo namenjen tudi polnjenju tovornih vozil.

Trajnostna mobilnost ni več zgolj prihodnost – je sedanjost

Z odločitvami za trajnostne energetske rešitve lahko pomembno prispevate k boljši prihodnosti. Ne glede na to, ali izbirate sončno elektrarno, električno polnilnico ali paket e-polnjenja, je pomembno, da skupaj ustvarjamo bolj trajnosten in okolju prijazen način življenja. S pravimi rešitvami, kot jih ponuja Petrol, lahko že danes naredite korak proti čistejšemu in učinkovitejšemu načinu potovanja.