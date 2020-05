Kljub vedno večjemu sproščanju vladnih ukrepov za zdaj še ni znano, kdaj bi lahko začele delovati tudi zobozdravniške ordinacije. V strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov (SZZZZS) pa medtem predlagajo cenovno višje vrednotenje zobozdravstvenih storitev saj, kot pojasnjujejo, bo njihovo delo, ko državo pesti epidemija koronavirusa, oteženo. Po zadnjih podatkih je v Sloveniji potrjen en nov primer okužbe s koronavirusom. V sredo ni umrl nihče, skupno število umrlih ostaja pri 99. Včeraj so opravili 1.055 testiranj.

V Sloveniji imamo uradno potrjenih 1.449 okužb z novim koronavirusom. Včeraj bolezen covid-19 ni zahtevala smrtnih žrtev. Opravljenih je bilo 1.055 testov, ugotovili pa so eno novo okužbo. Do zdaj je bilo opravljenih 59. 978 testiranj. Iz bolnišnične oskrbe so skupaj doslej odpustili 247 ljudi, od tega enega včeraj. V bolnišnicah je včeraj bilo hospitaliziranih 52 bolnikov, od tega se jih je 13 zdravilo na intenzivni negi, je razvidno iz objave na uradni vladni strani za spremljanje bolezni covid-19.

Zobozdravniki bi zvišali cene svojih storitev

In kljub temu, da je vlada v preteklih dveh tednih postopoma začela z odpiranjem dejavnost in storitev, pa zobozdravstvene ordinacije do nadaljnjega ostajajo zaprte. Končno odločitev nad tem, kdaj konkretno, bodo svoje storitve lahko zagnali zobozdravniki, bo sprejelo ministrstvo za zdravje.

Kot je na današnji novinarski konferenci izpostavil uradni vladni govorec Jelko Kacin ima ključno besedo pri ponovnem odprtju storitev svetovalna skupina zdravstvenih strokovnjakov pri ministrstvu za zdravje. Ko bo vse dorečeno bo ministrstvo za zdravje tisto, ki bo, skupaj v dogovoru z NIJZ, javno predstavilo standarde in protokole za izvajanje zobozdravstvenih dejavnosti, je dejal Kacin.

Foto: Reuters

V Strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov (SZZZZS) so sicer v današnjemu sporočilu za javnost poudarili, da je ustno zdravje pomemben del zdravja telesa in, da pacienti zobozdravniške storitve nujno potrebujejo. Kot so izpostavili bodo pri izvajanju svojih storitev v času koronavirusa ustrezno poskrbeli tako za zaščito pacienta in zdravstvenega osebja.

Kot pojasnjujejo, so Program preprečevanja okužb v času, ko državo pesti novi koronavirus, ustrezno dopolnili s priporočili za delo med epidemijo covid-19 in navodili Ministrstva za zdravje ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Ker v združenju med drugim še ocenjujejo, da bo naročanje pacientov po ponovnemu odprtju zobozdravstvenih dejavnosti nekoliko bolj zahtevno, paciente prosijo za razumevanje in potrpežljivost.

Višje cene storitev

Ker bo neizogibno potrebna dodatna zaščitna oprema in podaljšan čas obravnave pacienta so Zdravniški zbornici, kot njihovemu zastopniku in pogajalcu, podali predloge za pogajanja za Splošni dogovor. Med drugim so predlagali tudi ustrezno višje vrednotenje zobozdravstvenih storitev.

Foto: Matej Povše

"Z določeno mero zaskrbljenosti spremljamo izjave v medijih, v katerih se govori o spreminjanju pravic iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Te naj bi bile posledica pomanjkanja denarja v zdravstveni blagajni zaradi epidemije Covid-19. Nekaj rezerv se je oblikovalo pri zavarovalnicah, ki ponujajo dopolnilna zdravstvena zavarovanja. Te so na račun našega neizvajanja zdravstvenih storitev privarčevale. S tem bi lahko pokrili vsaj del dodatnih stroškov, da le ti ne bi obremenjevali zdravstvene blagajne ali pacientov," ocenjujejo pri SZZZS.

Kot je še pojasnil Kacin, bo glavni partner pri odločanju zvišanja cen zobozdravstvenih storitev, zdravstvena zavarovalnica in ne ministrstvo za zdravje. Za odgovore o povišanju cen zobozdravstvenih storitev smo se obrnili na Zavod za zdravstveno zavarovanje.