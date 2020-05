Kaj bo o nabavah povedal Počivalšek #vŽivo

Potem ko je vlada v sredo objavila poročilo o stanju in nabavah opreme za boj proti epidemiji novega koronavirusa, se bo danes na poročilo odzval gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Zaradi očitkov glede nepravilnosti in favoriziranju nekaterih posrednikov so opozicijske stranke LMŠ, SD, SAB in Levica proti Počivalšku vložila interpelacijo. Na novinarski konferenci vlade ob 11. uri, ki jo bomo v živo prenašali na Siol.net, bo sodeloval tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.