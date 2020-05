Francoski znanstveniki so podrobno preučili izbruh koronavirusa v eni od šol v francoskem departmaju Oise. Kljub hitremu širjenju okužbe še pred uvedbo ukrepov so potrdili prisotnost protiteles le pri 25,9 odstotka udeležencih raziskave. Do prekuženosti je tako še dolga pot, so opozorili v študiji, ki so jo objavili konec aprila.

Srednja šola v Oiseju je veljala za enega od prvih zgoščenih žarišč izbruha novega koronavirusa v Franciji. Epidemiolog Arnaud Fontanet je skupaj s kolegi z oddelka epidemiologije za nove bolezni inštituta Pasteur od konca marca do začetka aprila preučeval prisotnost protiteles pri 661 udeležencih študije, poroča STA.

Raziskava pokazala, da se je z virusom okužila četrtina preiskovancev

V študijo so vključili učence, učitelje, druge zaposlene na šoli, njihove starše, brate in sestre. Spraševali so jih po simptomih od sredine januarja in jim odvzeli kri za preučitev prisotnosti protiteles. Od 661 udeležencev so protitelesa za sars-cov-2 odkrili pri 171 ljudeh, kar pomeni 25,9 odstotka. Za tako imenovano čredno imunost bi moralo biti po nekaterih ocenah strokovnjakov prekuženega okoli 70 odstotkov prebivalstva.

"Relativno nizka raven prisotnosti protiteles na območju, kjer je sars-cov-2 aktivno krožil tedne pred karantenskimi ukrepi, nakazuje, da bo še trajalo do vzpostavitve čredne imunosti in da bo odpravljanje ukrepov v Franciji dolgo in kompleksno," so zapisali v študiji, ki so jo objavili na portalu Medrxiv.

Verjetnost okužbe pri kadilcih nižja kot pri nekadilcih

To, da se je z virusom okužila okoli četrtina udeležencev študije, potrjuje tudi, da so lahko šole eno od žarišč širjenja okužbe. Ljudje, ki so imeli razvita protitelesa, so vsi ozdraveli. Okoli pet odstotkov jih je moralo na zdravljenje v bolnišnico, okoli 70 odstotkov okuženih je imelo hude simptome, 12 odstotkov blažje, 17 odstotkov pa jih ni imelo nikakršnih simptomov.

Znanstveniki so med drugim podali še zanimivo ugotovitev, da je bila verjetnost okužbe pri kadilcih nižja kot pri nekadilcih. Študija sicer še čaka na medsebojni strokovni pregled in ni namenjena temu, da bi si z njo za zdaj pomagali v klinične namene, še poroča STA.