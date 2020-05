Kolegij predsednika državnega zbora bo danes na zahtevo koalicijskih strank določil dnevni red izredne seje državnega zbora, ki bo v ponedeljek. Na njej bodo poslanci obravnavali tudi vladno poročilo o stanju in nabavah opreme, potrebne ob epidemiji novega koronavirusa. To je kritično do prejšnje vlade Marjana Šarca in pohvalno do aktualne vlade Janeza Janše, zato so v opoziciji do njega kritični.