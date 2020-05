Na Hrvaško v drugi polovici maja najprej lastniki nepremičnin in plovil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V drugi polovici maja se bo najprej recipročno sprostil prehod slovensko-hrvaške meje za lastnike nepremičnin in plovil.

V drugi polovici maja se bo najprej recipročno sprostil prehod slovensko-hrvaške meje za lastnike nepremičnin in plovil. Foto: Getty Images

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je na današnji novinarski konferenci predstavil načrt glede tega, kako bomo Slovenci letos lahko dopustovali na Hrvaškem. Sproščanje prehajanja slovensko-hrvaške meje je po njegovih besedah predvideno v dveh korakih, najprej bodo mejo lahko prestopili lastniki nepremičnin in plovil v obeh državah.

Kacin: Nihče si ne želi prihoda okuženih gostov

V drugi polovici maja se bo najprej recipročno sprostil prehod slovensko-hrvaške meje za lastnike nepremičnin in plovil, sprostitev preostalih turističnih potovanj med državama pa lahko pričakujemo junija, je glede možnosti počitnic in dopustovanja na Hrvaškem v luči epidemije novega koronavirusa na vladni novinarski konferenci povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Vladni govorec Jelko Kacin je na začetku današnje vladne novinarske konference opozoril, da si nihče ne želi, da bi v naši državi dopustovali gostje, ki so okuženi z novim koronavirusom. Foto: Daniel Novakovič/STA

Na vprašanje, ali so standardi prehajanja slovensko-hrvaške meje že usklajeni, je Počivalšek odgovoril, da sta za turizem pristojni ministrstvi v obeh državah že uskladili standarde, zdaj pa da sta na potezi oba nacionalna inštituta za zdravje, da se dogovorita o podrobnostih prehajanja meje in potovanja oziroma prihoda na turistično destinacijo. Vladni govorec Jelko Kacin je na začetku novinarske konference opozoril, da si nihče ne želi, da bi v naši državi dopustovali gostje, ki so okuženi z novim koronavirusom.

Počivalšek: Država bo turizmu pomagala z novimi ukrepi

Počivalšek je na vladni novinarski konferenci med drugim napovedal dodatne ukrepe za pomoč slovenskemu turizmu, ki ga je epidemija novega koronavirusa po njegovih besedah prizadela na najbolj drastičen način. "Turizem danes ni na kolenih, ampak je na tleh," je poudaril minister in dodal, da bi kriza v tej gospodarski panogi po nekaterih ocenah kljub višji gospodarski rasti po koncu epidemije trajala tudi pet let.

Po njegovih besedah v slovenskem turizmu pozitivno ocenjujejo ukrepe iz prvega in drugega protikriznega paketa ukrepov, vlada pa da bo v tretjem svežnju ukrepov turizmu namenila več novih ukrepov. Počivalšek je med drugim izpostavil uvedbo skrajšanega delovnega časa: "Država bo pokrila določen odstotek plače delavca in zagotovila večjo fleksibilnost pri vračanju delavcev na delo s čakanja na delo," je obljubil minister.

Med drugim je poudaril, da bo vlada za turizem veljavnost ukrepov iz prvih dveh svežnjev protikorona ukrepov po koncu epidemije podaljšala še za štiri mesece oziroma do konca leta. "Vsem nam je v interesu, da bi turizem letošnjo poletno sezono lahko zaživel, četudi v omejenem obsegu. Ključen podatek za to in za odpiranje mej pa bo seveda zdravstvena slika," je dodal Počivalšek.