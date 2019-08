Na istem mestu kot pred tednom dni se je danes spet iztiril vlak

Pri Rimskih Toplicah sta se iztirila lokomotiva in vagon mednarodnega tovornega vlaka. Poškodovanih ni. Vlak se je iztiril na istem mestu kot potniški vlak pred dobrim tednom dni, so nam povedali na PU Celje.

Trenutno se nadaljuje ogled kraja dogodka. Proga med Zidanim Mostom in Celjem je do nadaljnjega zaprta, organiziran pa je nadomestni avtobusni prevoz, zaradi česar so mogoče krajše zamude, so zapisali na Slovenskih železnicah.

Pred dobrim tednom dni sta se na istem mestu pri Rimskih Toplicah iztirila dva vagona mednarodnega potniškega vlaka, ki je vozil v smeri Celja. Na vlaku je bilo okrog dvesto ljudi, nihče pa se ni poškodoval. Kot je takrat povedal Dušan Mes, prvi mož Slovenskih železnic, napake na infrastrukturi ni bilo, vzrok za iztirjenje vlaka pa je bila najbrž napaka na vagonih.

Omenimo, da na tem območju pravkar izvajajo gradbena dela na tirih. Kot smo pisali v članku Država ceste in tire gradi, kdo se veseli?, gre za nadgradnjo železniškega odseka Zidani Most–Rimske Toplice in železniške postaje Rimske Toplice.

To je tretja faza projekta nadgradnje železniške proge med Zidanim Mostom in Celjem.

Konec julija huda nesreča v Hrastovljah

Pred primerom v Rimskih Toplicah se je konec julija velika železniška nesreča zgodila v Hrastovljah. Takrat se je zaradi počene kretnice iztiril tovorni vlak, ob tem pa je izteklo 11 tisoč litrov kerozina. Nesreča je za tri tedne ohromila železniški promet iz koprskega pristanišča, ob tem pa razkrila ranljivost vodnih virov v Sloveniji.