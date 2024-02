Sonja Gole zapušča Adrio Mobil

Podjetje Adria Mobil s 1. marcem dobiva novega generalnega direktorja. Dosedanja direktorica Sonja Gole, ki je bila v podjetju zaposlena skoraj 44 let, na njegovem čelu pa skoraj 28 let, odhaja v pokoj. Vodenje Adrie Mobil bo na podlagi potrditve nadzornega sveta prevzel dosedanji direktor SIJ Ravne Systems Gregor Adler.

Kot so danes sporočili iz podjetja, je bila Goletova z Adrio Mobil, danes enim vodilnih evropskih proizvajalcev vozil za prosti čas, povezana vso svojo profesionalno kariero, vodenje družbe pa je prevzela leta 1996. "Takrat je družba štela zgolj skromnih 186 zaposlenih, Sonja Gole pa je s svojo ekipo postavila nove temelje poslovne strategije in reorganizirala tako poslovni model kot prodajno mrežo po Evropi," so zapisali.

"S svojo odločnostjo, etičnim odnosom, karizmo ter predano ekipo sodelavcev si je tako med poslovnimi partnerji kot tudi med zaposlenimi pridobila zaupanje in ugled, na temelju katerih je Adrio Mobil skozi tri desetletja vztrajno in uspešno peljala proti samemu evropskemu vrhu," so o Goletovi zapisali pri njenem delodajalcu.

Novi generalni direktor Adrie Mobil Gregor Adler. Foto: STA Adler, ki je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist, ima dolgoletne izkušnje na različnih vodstvenih položajih v gospodarskih družbah. Prihaja iz skupine Sij - Slovenska industrija jekla, kjer je bil zaposlen od leta 2014 ter je kot direktor vodil različna podjetja doma in v tujini. Zadnje leto in pol je opravljal funkcijo direktorja družbe Sij Ravne Systems, ki je del predelovalne divizije skupine SIJ, so še navedli v sporočilu za javnost.