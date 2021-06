Sončno in toplo čez dan, popoldne vreme spet drugačno

Današnje vreme bo povečini sončno, popoldne so možne krajevne plohe in nevihte. Toplo bo, temperature se bodo povzpele do 28 stopinj Celzija.

Začetek srede bo jasen, jutranje temperature se bodo gibale od 10 do 15, ob morju okoli 17 stopinj Celzija. Čez dan bo v večini države sončno, popoldne pa vremenoslovci napovedujejo krajevne plohe in nevihte, ki pa bodo manj verjetne ob morju in v krajih vzhodno od nas. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija.

V četrtek in petek spet več dežja

V četrtek in petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, plohe in nevihte bodo bolj pogoste, sporoča Agencija RS za okolje. V soboto bo sončno, popoldne pa lahko še nastane kakšna nevihta.