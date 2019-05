Šolski inšpektorat začel preverjati domnevno zlorabo v vrtcu

Inšpektorat za šolstvo in šport je takoj, ko je bilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prek medijev obveščeno o primeru domnevne spolne zlorabe otroka v enem od vrtcev, začel postopke preverjanja. Policijo in Združenje proti spolnemu zlorabljanju so zaprosili za dozdajšnje ugotovitve, na podlagi katerih bodo ustrezno ukrepali.

Na ministrstvu so ob tem poudarili, da so vsakršne zlorabe in nasilje, še zlasti ko gre za otroke, skrajno zavržno in nesprejemljivo dejanje, do katerega mora veljati ničelna toleranca. V vseh takih primerih je po njihovem mnenju treba nemudoma odločno ukrepati.

Odgovornost ravnateljic oziroma ravnateljev vrtcev je, da v primeru suma zlorabe otroka takoj zavarujejo domnevno žrtev nasilja, vzgojiteljico oziroma vzgojitelja pa takoj umaknejo z delovnega mesta. Nedopustno je, da ne ukrepajo in da o sumu zlorabe ne obvestijo pristojnih institucij, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu.

Šolski inšpektorat lahko v primeru utemeljenega suma, da je delavec napeljeval k spolni zlorabi ali spolno zlorabljal otroka, temu izreče suspenz. Ob tem v inšpekcijskem postopku spremljajo in preverjajo tudi aktivnosti in izvedene ukrepe vodstev vzgojno-izobraževalnih ustanov.

Združenje proti spolnemu zlorabljanju je po sredinem poročanju POP TV opozorilo na primer domnevne spolne zlorabe otroka v enem od slovenskih vrtcev. Vzgojitelj naj bi zlorabljal štiriletno deklico.

V združenju opozarjajo, da je v takšnih primerih treba ukrepati takoj, zato so na tožilstvo vložili kazensko ovadbo, medtem ko vodstvo vrtca kar dva tedna po tistem, ko je bilo seznanjeno s sumom spolne zlorabe, ni ukrepalo.

Vrtec vložil prijavo in vzgojitelja premestil, a se je še vedno srečeval z deklico

Pozneje so v vrtcu vendarle vložili prijavo na policijo in vzgojitelja premestili v drugo skupino, še vedno pa se je srečaval z deklico in ostal v stiku z otroki. Podobno dogajanje kot domnevno zlorabljena deklica sta kasneje začela opisovati še en fantek in deklica, je poročal POP TV.

Tudi v Skupnosti vrtcev Slovenije so opozorili, da je takšno ravnanje vodstva vrtca nedopustno. "V primeru, ko gre za nasilje nad otrokom, je ravnatelj dolžan vzgojitelja takoj umakniti z delovnega mesta in zavarovati žrtev nasilja," je za omenjeno televizijo dejala predsednica skupnosti vrtcev Janja Bogataj.