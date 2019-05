Vzgojiteljice ljubljanskega vrtca vendarle ne bodo odpustili #video

Uprava vrtca Jarše v Ljubljani, ki je zoper vzgojiteljico Petro Koritnik pred dnevi sprožila postopek izredne odpovedi, je sprejela odločitev, da ustavi ta postopek. Vzgojiteljico so pozvali nazaj na delo, so sporočili iz Sindikata vzgoje in izobraževanja Slovenije (Sviz).

V primeru sprožitve postopka izredne odpovedi Petri Koritnik, sicer tudi sindikalni zaupnici Sviz, je danes prišlo do dogovora.

Uprava Vrtca Jarše je na podlagi zagovora Koritnikove in pisem podpore staršev prišla do zaključka, da pojasnila in dokazila, predložena pri zagovoru, odpravljajo delavki očitane kršitve. Vrtec je sprejel odločitev, da ustavi postopek izredne odpovedi in delavko pozove nazaj na delo, so sporočili iz Sviza.

Starši petletnih otrok, ki so vsa leta del skupine Petre Koritnik v Vrtcu Jarše, so v sredo zjutraj pred vrtcem skupaj z otroki vzgojiteljici izkazali podporo s transparenti in vzklikanjem njenega imena:

Koritnikovo je vrtec obtožil nasilja nad otroki, ki naj bi se izvajalo v obliki siljenja s hrano, opustitve dolžnega nadzora nad otroki ter trpinčenja na delovnem mestu in razžalitev svojih sodelavk.

Foto: Ema Delić Starši otrok njene skupine so bili nad obtožbami zgroženi, vodstvu vrtca pa na protestu pred vrtcem sporočili, da je ne dajo. Nad obtožbami je bila šokirana tudi Koritnikova. "Lahko bi pričakovala podtikanje, obrekovanje in podobno, a da bi se lahko tako izkoriščalo otroke za namen doseganja nekih ciljev, tega si pa nikakor nisem predstavljala," je pred sredinem zagovorom dejala Koritnikova.

Po trdnem prepričanju Sviza in staršev so bile vse obtožbe izmišljene ter so bile zgolj posledica dejstva, da ravnateljica Diana Šumenjak ni dobila zadostne podpore za ponovno izvolitev, za kar naj bi krivila ravno Koritnikovo.

Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je napovedal, da bodo v sindikatu naredili vse, kar je v njihovi moči, da vzgojiteljici ohranijo delovno mesto, "kajti tu gre za discipliniranje sindikata".