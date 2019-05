Vzgojiteljica: "Navajena sem že marsičesa, a to presega vse meje" #video

Starši petletnih otrok, ki so vsa leta del skupine Petre Koritnik v Vrtcu Jarše, so danes pred vrtcem skupaj z otroki vzgojiteljici izkazali podporo s transparenti in vzklikanjem njenega imena. Ravnateljica vrtca Diana Šumenjak jo namreč želi odpustiti, starši 22 otrok pa so nad obtožbami zgroženi in vodstvu vrtca odgovarjajo, da je ne dajo. Koritnikova je nad obtožbami šokirana. "Lahko bi pričakovala podtikanje, obrekovanje in podobno, a da bi se lahko tako izkoriščalo otroke za namen doseganja nekih ciljev, tega si pa nikakor nisem predstavljala," je dejala.

Petra Koritnik je na zagovor pred izredno odpovedjo pogodbe iz krivdnih razlogov prišla skupaj s svojo odvetnico, za mizo pa je, poleg vodstva vrtca, sedla tudi Nataša Pirc Musar, ki v zadevi zastopa Vrtec Jarše, ter predstavniki Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz).

V vabilu na zagovor Koritnikovo vrtec obtožuje nasilja nad otroki, ki naj bi se izvajalo v obliki siljenja s hrano, opustitve dolžnega nadzora nad otroki ter trpinčenja na delovnem mestu in razžalitev svojih sodelavk.

Starši otrok želijo nazaj svojo vzgojiteljico. Foto: Ema Delić

"Menimo, da očitane kršitve niso utemeljene, so neresnične in precej pretirane, zato smo danes prišli Petri Koritnik podat tudi podporo na ta način," je dejala predstavnica staršev Ema Delić.

Vzgojiteljica je tudi sindikalna zaupnica Sviza, lani so jo izvolili tudi za predsednico Sindikalne konference predšolske vzgoje Sviz. Po trdnem prepričanju Sviza in staršev so vse obtožbe izmišljene ter so zgolj posledica dejstva, da ravnateljica Diana Šumenjak ni dobila zadostne podpore za ponovno izvolitev, za kar naj bi krivila ravno Koritnikovo.

Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je napovedal, da bodo v sindikatu naredili vse, kar je v njihovi moči, da vzgojiteljici ohranijo delovno mesto, "kajti tu gre za discipliniranje sindikata".

"Delavka izredne odpovedi ni prejela zaradi sindikalnega dela, temveč zaradi odnosa do otrok in sodelavcev," je dejala Nataša Pirc Musar, ki zastopa Vrtec Jarše. Foto: Osebni arhiv

Ravnateljico smo prosili za pojasnila, vendar nam je dejala, da dokler ne bo postopek končan, ne more podati nobene izjave. Za pojasnila smo se zato obrnili na odvetnico Natašo Pirc Musar, ki v tem primeru zastopa vrtec.

"Danes je imela delavka Petra Koritnik zagovor v postopku izredne odpovedi delovnega razmerja, ki je potekal korektno. Podala je pisni zagovor, določene navedbe tudi ustno na zapisnik. Vrtec, ki ga zastopamo, mora zdaj njene navedbe preučiti in se potem odločiti o nadaljnjih korakih. V tej fazi postopka bolj podrobnih informacij ne dajemo, lahko dodamo le še to, da izredne odpovedi ni prejela zaradi sindikalnega dela, temveč zaradi odnosa do otrok in sodelavcev," je odgovorila Pirc Musarjeva.

Ob prejemu dokumentov je bila vzgojiteljica šokirana

Ko je v roke prejela dokument z obtožbami, je bila Petra Koritnik zelo šokirana. "Lahko bi pričakovala podtikanje, obrekovanje in takšne stvari, a da bi se lahko tako izkoriščalo otroke za namen doseganja nekih ciljev, tega si pa nikakor nisem predstavljala. Od prvega dne s svojo skupino vodim odprto korespondenco in se zares pogovarjamo o vseh zadevah, tako da sem ob takšnih obtožbah preprosto brez besed. Težko je ubesediti, kako se počutim in kaj si glede tega mislim," pravi Koritnikova.

"Moje mnenje je, da vse izhaja predvsem iz tega, da sem v tem vrtcu že več let sindikalni zaupnik in zelo aktivno zastopam vse naše člane, opozarjam na nepravilnosti in se borim za pravice zaposlenih. Dve leti sem bila tudi organizacijski vodja, tako da sem dobro sodelovala tako z vodstvom kot z drugimi, in mislim, da je sporna točka to, da morda včasih kaj preveč rečem in se brez zadržkov izpostavljam," kot razlog za nastale obtožbe opisuje Koritnikova.

Zahteva absolutni preklic vseh obtožb in se želi vrniti k svoji skupini

Kljub temu, kar se je zgodilo, si želi še naprej delati v vrtcu in v svoji skupini otrok. "Nimam težav ne z zaposlenimi kolegi ne z otroki, tako da je moja želja, da se vrnem mednje, predvsem pa zahtevam, da se absolutno prekličejo vse te obtožbe, ker temeljijo na neresnicah," pravi vzgojiteljica.

"Tudi obtožbe v povezavi z 'nočjo v vrtcu' so neresnične. Vsi dogodki so bili posneti in zabeleženi na kamero ter posredovani staršem. Ves čas so imeli vpogled v to, kar počnemo, obiskovali so vrtec, ker so nam pripeljali večerjo in druge stvari ter bili ves čas v stiku z nami. Menim, da je iz gradiva zelo razvidno, kakšen je bil položaj," je dejala vzgojiteljica in dejala, da če bi bilo kar koli narobe in bi bili morda otroci prestrašeni, ne bi teden dni kasneje skupaj odšli na večdnevni tabor.

"Že nekaj časa se dogajajo različni poskusi, lahko bi rekla, da zadnje leto in pol, kar lahko potrdi tudi predstavnica staršev, ki je s tem seznanjena. Kljub temu me je to dejanje šokiralo, saj presega vse meje normale etičnih in moralnih norm. Tudi to, da se omenja celo kazenski zakonik, je nedopustno. Vajena sem marsičesa, a to me je res šokiralo," še pove Koritnikova.

Starši so sestavili dopis, v katerem zahtevajo njeno takojšnjo vrnitev. Dokument so podpisali prav vsi starši 22 otrok iz skupine, svoje podpise pa so podkrepili še s svojimi daljšimi utemeljitvami, zakaj vzgojiteljico želijo nazaj. Foto: Ema Delić

Delićeva meni, da so takšne obdolžitve zelo nepravične in nevarne. "Če vzgojiteljico obtožiš nasilja nad otroki, se njena kariera v tistem trenutku lahko zaključi, pa ni pomembno, ali gre zadeva na sodišče ali ne. In težko je sprejeti, da se lahko kaj takšnega zgodi ravno vzgojiteljici, ki je zares s srcem in dušo predana svojemu delu," pove Delićeva.

Koritnikovo opisuje kot vzgojiteljico izven vseh okvirjev, ki se še dodatno potrudi za otroke in se jim prilagodi. Na vzgojiteljico so se starši vedno lahko obrnili tudi z vprašanji, povezanimi z vzgojo in razvojem otrok. Koritnikova si je zanje vedno vzela čas, odgovarjala tako na telefon kot na e-sporočila in bila nasploh proaktivna. Z vsemi je komunicirala na tak način, pravi Delićeva.

Če bi bilo kaj narobe, bi to najprej pokazali otroci

Delićeva je prepričana, da bi jim njihovi petletniki v vsem tem času, odkar je vzgojiteljica z njimi, povedali in pokazali, da v vrtcu kaj ni v redu, a vsi tja hodijo zelo radi.

"Otroci jo obožujejo in so žalostni, ker je ni. Vsi jo imajo zelo radi in mislim, da je to potrditev njenega dobrega dela. Če ne bi delala dobro in bi bile obtožbe, ki jo bremenijo, resnične, tudi naši otroci ne bi radi hodili k njej in se z njo ne bi dobro počutili. To je dejstvo," meni Delićeva.

"Če bi bilo tako, noben otrok ne bi z veseljem prišel v vrtec. Prav tako znajo petletniki zelo jasno pokazati, kaj je dobro in kaj ne ter to tudi zelo dobro ubesediti," pravi tudi Koritnikova.

Nasilje nad otroki naj bi v vrtcu izvajala druga oseba

Predstavnica staršev je med drugim dejala, da naj bi se v vrtcu v preteklosti že izvajalo nasilje nad otroki, a s strani druge vzgojiteljice. Zoper njo naj ne bi bil nikoli izveden noben disciplinski ukrep, čeprav naj bi se starši pritožili in oddali svoje izjave, otroci pa naj k tej vzgojiteljici ne bi marali hoditi.

"Tu se ni nič naredilo in se je vse pometlo pod preprogo. Vzgojiteljica še vedno dela v vrtcu, prav ona pa je tudi ena izmed teh, ki Koritnikovo obtožuje šikaniranja in izvajanja mobinga nad njo. To je nedopustno," pravi Delićeva.

Koritnikova tega sploh ni želela komentirati, potrdila pa je, da jo je ravno ta oseba prijavila policiji zaradi mobinga in šikaniranja. Dejala je, da so to različne zgodbe, ki se že leto in pol odvijajo zoper njo, v njih pa nastopajo vedno iste osebe.

Kot je razvidno iz prejetih dokumentov, je bila vzgojiteljica v začetku februarja res ovadena policiji zaradi mobinga in šikaniranja na delovnem mestu. Potrditve s strani policije v povezavi s tem še nismo prejeli.

Foto: Ema Delić

Starši, brez izjeme, vzgojiteljico zahtevajo nazaj

Otroci v skupini Koritnikove so stari pet let, vzgojiteljica je z njimi že štiri leta. Starši vzgojiteljico zgolj hvalijo in jo želijo nazaj.

Samoiniciativno so sestavili dopis, v katerem zahtevajo njeno takojšnjo vrnitev. Dokument so podpisali prav vsi starši 22 otrok iz skupine, svoje podpise pa so podkrepili še s svojimi daljšimi utemeljitvami, zakaj vzgojiteljico želijo nazaj.

Video: Tina Hribar Grabar, mamica enega od otrok, o vzgojiteljici

Mama hčerke, ki ima težave s tekom in ne je veliko, je o vzgojiteljici dejala: "Petro sva s partnerjem seznanila s tem na prvih govorilnih urah. Izjemno se je potrudila in pisno vsak dan označevala, kaj je pojedla in česa ni. Na različne načine se je trudila, kako ji predstaviti hrano. Včasih je uspelo, drugič ne. Nikoli pa ni bilo nič na silo! Hčerka mi je vedno s ponosom poročala, če je poskusila kakšno novo jed. Nikoli se ni pritožila, da bi bila uporabljena sila ali da bi Petra kričala."

"Z dvema hčerkama in menjavo vrtca sem imela priložnost spoznati delo štirih različnih vzgojiteljic. Petrino delo je izjemno in krepko odstopa navzgor po njeni zavzetosti, pestrosti dejavnosti v vrtcu in komunikaciji s starši. Od otrok ne zahteva, da se prilagodijo njej, ampak se ona prilagodi vsakemu posebej in točno ve, kakšen pristop kdo potrebuje. Dela s srcem, zato Bibe znajo več kot vrstniki. Petri delo v vrtcu ni samo osemurna služba od ponedeljka do petka, ampak njena e-sporočila pogosto dobivamo ob nedeljah zvečer, kjer povzame celoten teden in pove, kaj bodo delali v naslednjem," je zapisala ena od mam.

"Ne vemo, kakšen bo razplet. Mi upamo na najboljše, torej da bo ostala v naši skupini, in predvsem, da bo ohranila zaposlitev. Način, na katerega so se spravili nanjo, je nedopusten," pravi Delićeva.