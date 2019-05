Nemci bi necepljene otroke izključili iz vrtca, starše pa čaka denarna kazen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški minister za zdravje Jens Spahn je minuli konec tedna predstavil osnutek zakona, ki predvideva obvezno cepljenje otrok proti ošpicam. Necepljene otroke bi izključili iz vrtca, starši necepljenih osnovnošolskih otrok pa bi morali plačati do 2.500 evrov kazni, na spletni strani piše Deutsche Welle. Spahn je dejal, da želi izkoreniniti ošpice.

Izključitev otrok iz osnovne šole ni možna zaradi obveznega osnovnega šolanja v Nemčiji, zato je v tem primeru predvidena denarna kazen, še poroča Deutsche Welle, ki se sklicuje na intervju z ministrom za nedeljsko izdajo časnika Bild.

Minister Jens Spahn je dejal, da bi prepoved obiskovanja vrtca za necepljene otroke zaščitila mlajše od 10 mesecev, ki so premladi, da bi bili cepljeni. Zaščitila bi tudi tiste, ki ne smejo biti cepljeni zaradi zdravstvenih razlogov. Njihovi starši bodo morali predložiti dokaz, da ne smejo biti cepljeni.

Minister pričakuje sprejetje zakona

Foto: Thinkstock Zaradi enotnosti vladajoče koalicije pri tem vprašanju minister pričakuje hitro sprejetje zakona. Predlogu sicer nasprotuje nemška stranka Zelenih. Osnutek zakona trenutno obravnava nemška vlada. Pričakujejo, da bo sprejet letos.

Glede na osnutek zakona, ki ga povzema tudi nemška tiskovna agencija dpa, bo cepljenje proti ošpicam v Nemčiji obvezno od prvega marca prihodnje leto, ko naj bi zakon začel veljati.

Starši, ki bodo hoteli vpisati svojega otroka v vrtec ali osnovno šolo, bodo morali predložiti potrdila o cepljenju. Starši otrok, ki že obiskujejo vrtec ali osnovno šolo, bodo morali potrdila o cepljenju predložiti do konca julija 2020.

Letos zabeležili 170 primerov ošpic

Foto: Thinkstock Cepljenje bo obvezno tudi za zaposlene v bolnišnicah in zasebnih ambulantah. Potrdila o cepljenju bodo morali predložiti tudi zaposleni v vrtcih, šolah in drugih javnih ustanovah, poroča nemška izdaja portala The Local.

Po statistiki nemškega epidemiološkega inštituta Robert Koch je v Nemčiji proti ošpicam cepljenih 93 odstotkov otrok, za izkoreninjenje te bolezni pa je potrebna 95-odstotna precepljenost. Spahn je poudaril, da ne glede na vse kampanje in pozive tega odstotka ne morejo doseči, zato morajo poseči po takšnih ukrepih.

V Nemčiji so v prvih dveh mesecih letošnjega leta zabeležili 170 primerov ošpic. V zadnjih mesecih so bili v več delih Nemčije zaradi obolelih z ošpicami zaprti vrtci in šole.

Svetovna zdravstvena organizacija in Združeni narodi so večkrat pozvali k sprejetju ukrepov zaradi nedavnih izbruhov ošpic po svetu. Ta virus je lani ubil 136 tisoč ljudi, število obolelih pa se je v primerjavi z letom 2017 zvišalo za 50 odstotkov.