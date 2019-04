Center za nalezljive bolezni šokiral Slovenko: Mogoče ste okuženi #Argument

Država medtem ob evropskem tednu cepljenja poziva k preventivi. Slovenci smo med najbolj ogroženimi zaradi klopnega meningoencefalitisa. Ošpice so še naprej na strah zbujajočem pohodu po Evropi. Po drugi strani so cepiva proti klopom draga, številni starši pa še naprej nasprotujejo obveznemu cepljenju. Soočili bomo državo, zagovornike in nasprotnike cepljenja.

Med drugim boste v oddaji dobili odgovore na naslednja vprašanja.

- Kako močni so pri nas nasprotniki cepljenja? Številni slovenski starši se poglabljajo v stranske učinke, ki jih zadnje študije zanikajo. So cepiva varovalka ali grožnja?

- Je čas, da država zaostri zakon? Tudi pri nas je bil na mizi predlog po vzoru Italije, da necepljen otrok ne more več v javni vrtec. A ga prejšnja, Cerarjeva vlada, tik pred volitvami ni izglasovala. Kaj pa nova vlada?

- Kako resno Sloveniji grozijo ošpice? Precepljenost je nizka, najnižja prav v naših največjih mestih.

Zaradi ugovora vesti ne želi sprejeti necepljenih otrok. Video: Planet TV

Zakaj imajo v Avstriji vsi nevarni psi povodec in nagobčnik?

V oddaji bomo spregovorili tudi o nevarnih psih, ki ogrožajo varnost ljudi in drugih živali. V slovenskem registru nevarnih psov je več kot 2.100 živali, a so ta trenutek na prevzgoji samo trije.

Slabi dve leti po tragediji na Dolenjskem, kjer so psi do smrti pogrizli 71-letno žensko, smo preverili, kakšne so razmere na terenu. So psi še vedno tam? In zakaj imajo v Avstriji vsi nevarni psi že lep čas povodec in nagobčnik, medtem ko jih pri nas ne preverja nihče?

Moški pokaže, kje so psi napadli njegovo mamo. Video: Planet TV

Zvezdniki množično obiskujejo Hrvaško

Govorili bomo tudi o elitnem turizmu. Cristiano Ronaldo je preživel velikonočne praznike v Dubrovniku, Samuel L. Jackson in Salma Hayek pa snemata film v Rovinju.

Po veliki noči, ki zimsko turistično sezono prelomi v poletno, smo preverili, kaj se dogaja z elitnim in filmskim turizmom v Sloveniji. Kateri so najdražji aranžmaji za tujce in kako za prvi maj dopustujemo Slovenci? Kam gre večina Slovencev, koliko zapravijo in katere so najdražje počitnice, ki jih prodajo naše agencije?