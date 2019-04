Kaj je povedal lastnik psov, ki so mu do smrti pogrizli mamo #Argument

Trije psi pasme pitbul so 12. septembra 2017 v počitniški hiši v kraju Mavrlen do smrti ogrizli 71-letno mamo Mihe Šuma. Inšpektorji so na kraju našli 13 psov pasem pitbul in xl bull, od tega osem odraslih in pet mladičev. Lastnik petih odraslih psov in petih mladičev je bil Šum, sin umrle in lastnik hiše, lastnica dveh psov je bila njegova partnerica iz Avstrije, lastnik še enega psa pa moški iz Krškega. Kaj je povedal Šum za Planet.

Uprava za varno hrano in veterinarstvo je vse tri pse, ki so napadli žensko, usmrtila. Šumu je vrnila enega psa, tri je vrnila preostalim lastnikom, druge pa oddala v nove domove.

Policijo smo povprašali, kakšni so po slabih dveh letih sklepi preiskave zoper lastnika, vendar odgovorov še nismo prejeli.

Psi, ki ogrožajo varnost ljudi in drugih živali, bodo ena od tem četrtkove oddaje Argument, ki bo na sporedu v četrtek ob 21. uri na Planetu.



V slovenskem registru nevarnih psov je več kot 2.100 živali, a so ta trenutek na prevzgoji samo trije. Slabi dve leti po tragediji na Dolenjskem, kjer so psi do smrti pogrizli 71-letno žensko, smo preverili, kakšne so razmere na terenu. So nevarni psi še vedno tam? In zakaj imajo v Avstriji vsi nevarni psi že lep čas povodec in nagobčnik, medtem ko jih pri nas ne preverja nihče?

Zvezdniki množično obiskujejo Hrvaško

Govorili bomo tudi o elitnem turizmu. Cristiano Ronaldo je preživel velikonočne praznike v Dubrovniku. Samuel L. Jackson in Salma Hayek snemata film v Rovinju. Po veliki noči, ki zimsko turistično sezono prelomi v poletno, smo preverili, kaj se dogaja z elitnim in filmskim turizmom v Sloveniji. Kateri so najdražji aranžmaji za tujce in kako za 1. maj dopustujemo Slovenci: kam gre večina Slovencev, koliko zapravijo in katere so najdražje počitnice, ki jih prodajo naše agencije.



Ošpice še naprej na strah zbujajočem pohodu po Evropi

Posvetili se bomo tudi cepljenju proti nalezljivim boleznim. Država ob evropskem tednu cepljenja poziva k preventivi. Slovenci smo med najbolj ogroženimi zaradi klopnega meningoencefalitisa. Ošpice so še naprej na strah zbujajočem pohodu po Evropi. Po drugi strani so cepiva proti klopom draga, številni starši pa še naprej nasprotujejo obveznemu cepljenju. Soočili bomo državo, zagovornike in nasprotnike cepljenja.