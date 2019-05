Vzgojiteljica vrtca prek detektiva prejela odpoved, starši zgroženi

Ravnateljica Vrtca Jarše v Ljubljani je prek detektiva odpustila zaposleno vzgojiteljico. Obtožuje jo nasilja nad otroki, ogrožanja njihove varnosti in šikaniranja sodelavk. Starši so zgroženi, saj nad delom vzgojiteljice nimajo niti ene pripombe, temveč same pohvale.

Pozno zvečer pretekli četrtek je detektiv v imenu ravnateljice ljubljanskega Vrtca Jarše vzgojiteljici Petri Koritnik, tudi sindikalni zaupnici Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), vročil sklep o izredni odpovedi delovnega razmerja iz krivdnih razlogov in prepovedi opravljanja dela.

Ravnateljica vrtca Diana Šumenjak zaposleno obtožuje nasilja nad otroki, ogrožanja njihove varnosti in šikaniranja sodelavk. Obtožbe so po vseh dostopnih informacijah in trdnem prepričanju Sviza izmišljene ter so zgolj posledica dejstva, da ravnateljica ni dobila zadostne podpore v svetu zavoda za ponovno izvolitev. Ravnateljica za to krivi sindikalno zaupnico Koritnikovo, čeprav so pomembno vlogo pri zavrnitvi imeli starši otrok, ki obiskujejo vrtec.

V Svizu potrjujejo, da je bila sindikalna zaupnica zelo aktivna v minulem ravnateljičinem mandatu ter je odločno uveljavljala interese zaposlenih, kar so opazili tudi zaupniki in zaupnice iz drugih vrtcev ter jo tudi zato lani izvolili za predsednico Sindikalne konference predšolske vzgoje Sviz, ki vključuje približno 6.200 zaposlenih v slovenskih vrtcih.

Po oceni Sviza gre za nedopusten pritisk na delavko, skrajen poskus šikaniranja predstavnice zaposlenih ter tudi discipliniranja sindikata na podlagi popolnoma neutemeljenih trditev, ki so navedene kot razlog za sprožitev postopka odpovedi iz krivdnih razlogov.

Starši zgroženi

Starši so nad vzgojiteljici očitanimi kršitvami zgroženi in so prepričani, da so vsi očitki ravnateljice neutemeljeni in neresnični. Nad delom vzgojiteljice nimajo niti ene pripombe, temveč samo pohvale.

"Vzgojiteljica Koritnikova je od staršev otrok svoje skupine prejela stoodstotno podporo. Je vzgojiteljica, ki je s srcem in dušo predana poklicu in otrokom – našim otrokom!" nam je povedala Ema Delić, predstavnica staršev v svetu zavoda in mati enega od otrok, ki obiskuje njeno skupino v vrtcu. Starši menijo, da vzgojiteljica spada v sam vrh pedagoških delavcev.

Starši zahtevajo, da se postopek izredne odpovedi vzgojiteljice takoj ustavi, vključno s preklicem izrečene prepovedi opravljanja dela, in da se Koritnikova lahko takoj vrne na delo med njihove otroke. Kot tisti, ki so že več let z njo v dnevnem stiku, starši Koritnikovi izražajo polno podporo in zaupanje v njeno delo, zato bodo ob jutrišnjem zaslišanju prišli pred upravo vrtca in tako pokazali, da ji stojijo ob strani.

Drugo stran zgodbe smo želeli preveriti tudi pri ravnateljici vrtca, a za naša vprašanja ni bila dosegljiva.

Računajo tudi na pomoč župana in ministra

O "pritisku na zaposleno in posredno na sindikat prek popolnoma neutemeljene krivdne odpovedi" je Sviz že seznanil tudi ljubljanskega župana Zorana Jankovića in šolskega ministra Jerneja Pikala. Župana in ministra pozivajo, naj storita vse, kar je v njuni moči in pristojnosti, da se šikaniranje zaposlene zaustavi ter da se nastalo nesoglasje ne bi zgolj še stopnjevalo, in sicer ne le na škodo neposredno vpletenih, temveč vseh zaposlenih v omenjenem vrtcu, tamkajšnjih otrok in njihovih staršev.