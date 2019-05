Sum zlorabe: vzgojitelj v vrtcu naj bi zlorabljal deklico

Združenje je na tožilstvo vložilo kazensko ovadbo, vodstvo vrtca pa kar dva tedna od tedaj, ko je bilo seznanjeno s sumom spolne zlorabe, ni ukrepalo.

Kasneje so v vrtcu vendarle vložili prijavo na policijo in vzgojitelja premestili v drugo skupino, še vedno pa se je srečaval z deklico in ostal v stiku z otroki. Podobno kot domnevno zlorabljena deklica sta kasneje začela opisovati še en fantek in deklica, navaja POP TV.

V Skupnosti vrtcev Slovenije so opozorili, da je takšno ravnanje vodstva vrtca nedopustno. "V primeru, ko gre za nasilje nad otrokom, je ravnatelj dolžan vzgojitelja takoj umakniti z delovnega mesta in zavarovati žrtev nasilja," je za omenjeno televizijo dejala predsednica skupnosti vrtcev Janja Bogataj.

"Najslabše pa je to, da se zadeve minimalizirajo, pometajo pod preprogo in da se tišči glavo v pesek, kot da se to ni zgodilo," je še dejala Bogatajeva.