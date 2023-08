Solidarnost se že krha: med donacijami razbiti umivalniki in odeje, polne stenic #video

Ob uničujočih poplavah smo Slovenci spet pokazali, da znamo stopiti skupaj in pomagati, ko je to res treba. Tretji teden po katastrofi pa se, na žalost, solidarnost že krha. Staro in neuporabno pohištvo, razbiti umivalniki, pokvarjeni mali gospodinjski aparati, celo odeje, polne stenic – vse to so donacije tistim, ki so ostali brez vsega.

4. avgust je bil dan, ko je Slovenija izgubila svojo podobo, ko so mnogi čez noč ostali brez vsega, pa tudi dan, ko so izginile vse razlike, ko smo stopili skupaj. Od nudenja pomoči na spletu, prevozov, opreme, nastanitve do fizične pomoči. Kaj kmalu pa je solidarnost dobila pravi obraz.

"Mi smo bili priča, da so tolpe dobesedno kradle ljudem, ki so svoje dragocenosti iznašali iz hiš, ker so bile vse prepojene. To je res nedopustno," je povedala predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana – Moste, Anita Ogulin.

Edino suho sobo mu je poplavil podarjen pokvarjen pralni stroj

Kritično je tudi z nekaterimi donacijami, ki so v mnogih primerih žal vse prej kot to. Na Društvu Humanitarček so namreč zapisali, da ljudem prizadetim v poplavah prinašajo pohištvo za na odpad in pokvarjene gospodinjske aparate. V Mozirju so denimo gospodu Janku pripeljali pralni stroj, ki naj bi delal brezhibno, a mu je ta poplavil še edini suhi prostor v hiši, gospa Romana pa ima, zahvaljujoč starim prešitim odejam, v edini suhi sobi polno stenic.

Ogulinova ob tem ljudem na dušo polaga, naj se tisti, ki ima namen podariti takšno donacijo, raje odmakne, kot pa da nekoga tako globoko poniža, da mu podari nekaj, kar je za na odpad. "To ni dopustno, sploh pa v tem času ni sprejemljivo," je dodala.

Obtožujejo jih medijske promocije, kmetu prodaja pridelkov upadla za 50 odstotkov

Da je solidarnost že pozabljena, so na terenu občutile tudi ekipe novinarjev Planet TV. "Jaz sem nedolgo nazaj delala prispevek o škodi v kmetijstvu. Kmetje, ki so zaradi obtožb ljudi na spletu, da so v poplavah zanemarjali svoje živali, stežka stopili pred kamero in zaupali svojo srce parajočo zgodbo, so bili nato deležni še hujših obtožb, prodaja njihovih pridelkov pa naj bi upadla za kar 50 odstotkov," je povedala novinarka Tara Knok Ratković, ob tem pa dodala, da razočarani kmetje zdaj pred kamero ne želijo več stopiti. "Na njih se je zvalil plaz kritik, da se želijo promovirati, da želijo prodajati svoje slabe izdelke, da želijo celo zastrupiti ljudi, svoje uporabnike."

"Ljudje tako opažajo, da je solidarnost iz prvega tedna počasi začela upadati in da so bolj osovraženi kot deležni pomoči," je sklenila Knok Ratkovićeva.

Ogulinova: Potrebujemo prostovoljce

V humanitarnih organizacijah poudarjajo tudi, da primanjkuje prostovoljcev in jih pozivajo, da če lahko, priskočijo na pomoč. "Vse tiste, ki 14. avgusta niso prišli oz. niso zmogli pomagati, pozivam, naj se vključijo zdaj. Potreba po fizičnem delu je še vedno velika. Ker smo, verjemite mi, skupaj res močnejši. Verjamem, da bomo tem ljudem z našo prisotnostjo dali nova upanja," je zaključila Ogulinova.