Prihaja obvezni prispevek za obnovo Slovenije. Kako visok bo?

"Solidarnostni" prispevek bodo letos in prihodnje leto po sprejetem svežnju ukrepov plačali vsi zaposleni in delodajalci, obračunala pa ga bo Finančna uprava Republike Slovenije (Furs). Minister za delo Luka Mesec je izjavil, da naj bi za delavce ta obvezni prispevek znašal okoli 0,3 odstotka dohodnine, znesek pa naj bi izenačili in ga v tako imenovani sklad za obnovo Slovenije (Sos sklad) prispevali tudi delodajalci.

A pozor: na spletu se pojavljajo tudi špekulacije, da gre za 0,3 odstotka bruto plače, saj je bil na vladni novinarski konferenci omenjen nikoli uresničen predlog za financiranje sanacije po potresu v Posočju, ki je predvideval tako visok prispevek. To bi pomenilo bistveno višji prispevek.

Obvezni prispevek se bo po napovedih plačal v dveh obrokih, in sicer enem letos, drugem pa v prihodnjem letu, vendar ga ne bo treba nakazati, temveč ga bo obračunal Furs po deležu dohodnine.

Glede na to, da se bo prispevek izračunal po odstotku dohodnine, bo ta odvisen od višine plače. Koliko naj bi v povprečju ta prispevek znašal, na vladi niso pojasnili.

Odstotek dohodnine v povprečju 30 evrov

Glede na dostopne podatke o dohodnini, ki jo lahko namenimo dobrodelnim in drugim organizacijam, en odstotek znaša v povprečju 30 evrov. Tudi če za primerjavo pogledamo eno od dohodninskih napovedi, se pri okoli 25 tisoč evrih bruto dohodkih odmerjena dohodnina giblje pri okoli tri tisoč evrih in bi odstotek znašal 30 evrov.

Če te številke preračunamo na 0,3 odstotka, to za delavca s povprečno plačo pomeni "le" okoli 10 evrov na leto, prispevek pa bi mu trgali dvakrat: letos in prihodnje leto.

Prispevku se bo mogoče izogniti, če boste opravili dve "solidarnostni" soboti, prav tako eno letos, eno pa prihodnje leto. V tem primeru se boste odrekli plačilu za delo, delodajalci pa bi v sklad namenili dohodek tega dne. Katera bo solidarnostna sobota, se bo prostovoljno odločilo podjetje skupaj z zaposlenimi.

Finančni minister Klemen Boštjančič je dejal, da bi od tega država lahko prejela od 100 do 110 milijonov na leto.

Vlada je najprej razmišljala, da bi z interventnim zakonom uvedla štiri solidarnostne sobote do konca letošnjega leta, vendar so temu nasprotovali tako delodajalci kot sindikati.