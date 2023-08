NLB bo v sklad za obnovo po poplavah prispevala 15 milijonov evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

NLB je pripravila tudi ukrepe za pomoč pri okrevanju in oživitvi gospodarstva. Foto: STA

NLB bo v sklad za obnovo Sloveniji po ujmi, ki je v postopku ustanavljanja, prispevala 15 milijonov evrov. Nadzorni svet banke je namreč v četrtek potrdil predlog uprave pod taktirko Blaža Brodnjaka o enkratnem vplačilu v sklad, so danes sporočili iz NLB in dodali še, da dividendna politika ostaja nespremenjena.

NLB je tako, kot so zapisali, že letos pripravljena prostovoljno nameniti 15 milijonov evrov v sklad za podporo pri učinkovitejši sanaciji ter odpravljanju posledic nedavne ujme in predvsem tudi morebitnih prihodnjih ujm. V primeru morebitne uvedbe izrednega davka ali drugih oblik dajatev za banke pa bi se ta znesek vštel v izpolnitev tovrstne obveznosti.

NLB že donirala štiri milijone evrov

Banka je že kmalu po ujmi, ki je opustošila velik del Slovenije, prizadetim občinam donirala štiri milijone evrov, NLB Banka Skopje pa je Rdečemu križu Slovenije in drugim organizacijam, ki pomagajo pri odpravljanju posledic poplav, podarila 60 tisoč evrov.

NLB je pripravila tudi ukrepe za pomoč pri okrevanju in oživitvi gospodarstva, med drugim moratorije brez dodatnih stroškov, ugodnejšo posojilno linijo v skupnem znesku sto milijonov evrov za podjetja, ugodnejša posojila za gospodinjstva in možnost brezplačne predčasne razvezave depozitov, so spomnili v banki, ki bo s septembrom dvignila tudi obrestne mere na denarne vloge.

Skupina NLB bo v prihodnjem desetletju namenila tudi po 15 milijonov evrov letno za sponzorstva in donacije v domači regiji.

V prvem polletju ustvarili 243 milijonov evrov čistega dobička

NLB, ki je na ravni skupine v prvem letošnjem polletju ustvarila 243 milijonov evrov čistega dobička, ob tem ne spreminja nedavnih napovedi ključnih kazalnikov poslovanja in namerava ohraniti letna izplačila dividend v skladu z doslej objavljanimi usmeritvami. To pomeni izplačilo dividend v skupnem znesku 500 milijonov evrov med letoma 2022 in 2025, vključno z že izplačanimi zneski.