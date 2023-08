Tako bo znano slovensko podjetje pomagalo prizadetim v poplavah

Nedavne poplave so bile velika preizkušnja, ki pa je obenem pokazala, da znamo stopiti skupaj, ko je to najbolj potrebno. Potrebnih bo še kar nekaj časa, dela, truda in odrekanj, da bo škoda do popolnosti sanirana. Poplave so za seboj pustile ogromno število objektov, ki so postali nezdravi za bivanje, vnos svežine pa je potreben v prenekateri hiši in stanovanju. Znano slovensko podjetje se je odzvalo in prispevalo svoj del. Trem družinam, katerih dom so prizadele poplave, bodo podarili tri komplete svojih pametnih prezračevalnih enot i-Vent skupaj z montažo.