Ruski najstnik se je razstrelil v ženskem samostanu

Po navedbah neimenovanega vira naj bi se najstnik razstrelil zaradi sovraštva do šolskih učiteljev in redovnic.

Z notranjega ministrstva so sporočili, da je 18-letnik ob 8.24 po moskovskem času sprožil improvizirano eksplozivno napravo v ženskem samostanu Vladychny v Serpukhovu, slabih sto kilometrov južno od Moskve.

