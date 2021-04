Sodišče potrdilo zaplet, a preiskovanje Jankovića je razveljavljeno

Iz pisnega odgovora, v katerem odločno zanikajo, da bi kaj prikrivali, ni mogoče ugotoviti, kako se je vse dogajalo, je pa predstavnica sodišča v dodatnem telefonskem pogovoru dogajanje pojasnila nedvoumno.

Dva zapisnika senatov, ki sta odločila različno o tem, ali preiskovati Jankovića, sta, kot smo po neuradnih informacijah iz sodišča že poročali, posledica odločitve predsednika sodišča Marjana Pogačnika, ki je oktobra lani sodnico Ano Testen nenadoma kazensko prerazporedil na okrajno sodišče v Kamnik in ji odvzel večino primerov in spisov.

Pogačnik je to storil, ko je senat treh sodnikov, v katerem je bila Testenova poročevalka, tisti mesec že zavrnil pritožbo zagovornika sina ljubljanskega župana Zorana Jankoviča in s tem odločil, da se bo preiskovanje ravnanja Damijana Jankovića nadaljevalo. Ni pa sodnica poročevalka Testenova še spisala pisnega sklepa o tem. Primera Janković Pogačnik Testenovi ni odvzel čisto takoj, ko jo je prerazporedil v Kamnik. Je pa to storil v večini drugih primerov, v katerih je pred tem sodila. Sodni svet je Pogačnikovo prerazporeditev pozneje ocenil tako: "Predsednik sodišča nima pravne podlage za odvzem spisa ali poseg v njegovo sojenje, sodnik se je takšni nezakoniti ustni odredbi dolžan upreti. Nepremakljivost sodnikov je del sodniške neodvisnosti, varovane s 125. členom ustave."

Na okrožnem sodišču, kot so nam pojasnili tudi pisno, vztrajajo, da je bil poznejši odvzem pristojnosti za primer Janković Testenovi, ker je bila dalj časa bolna, pravilen in da je bila pravilna tudi odločitev, da je senat v spremenjeni sestavi sprejel drugačno odločitev. Prvotni senat je pritožbo Jankovičevega zagovornika čez preiskavo zavrnil. Drugi senat pa je pritožbi ugodil in sklep o preiskavi Jankovića razveljavil.

O tem, da vztrajajo, da velja odločitev spremenjenega senata, so ta teden iz kazenskega oddelka sodišča obvestili tudi preiskovalno sodnico Tanjo Tošič Benigar.

Kdo točno jo je obvestil, pa ni bilo mogoče izvedeti.

Iz sodišča so v komunikaciji odločno zavrnili kritike o prikrivanju dogajanja mediju in s tem javnosti. Celotna komunikacija je bila takšna:

Spoštovani. Prosim vas za informacijo, ali drži, da ni točno vaše obvestilo o odločanju v primeru preiskave Damijana Jankovića, ki ste mi ga poslali 7. 4., ko ste zatrdili: "Odločitev zunajobravnavnega senata je dokončna in ima pravni učinek od trenutka, ko je podpisana in odpravljena s sodišča. Vsi morebitni dokumenti, ki nastanejo pred tem, pa imajo značaj delovnih gradiv in osnutkov. Sicer pa zadeva še ni zaključena in je v fazi preiskave, v zapisnik senata pa lahko vpogleda le pritožbeno sodišče. Navedba, da naj bi bila preiskava ustavljena, je v nasprotju z odločitvijo zunajobravnavnega senata, saj je ta izpodbijano odločitev razveljavil, kar pomeni, da se postopek nadaljuje s ponovnim odločanjem." Slišati je namreč, da preiskovalna sodnica ne sprejema te logike, ampak zahteva pojasnilo o tem, odločitev katerega sodnega senata velja, saj ima v sodnem spisu dva zapisnika, ki vodita v povsem nasprotno odločitev. Enega iz senata, v katerem je bila poročevalka Ana Testen, in drugega iz senata, ko je predsednik sodišča Marjan Pogačnik Testenovo zamenjal. Prosim vas za informacijo, kdo je preiskovalna sodnica, kdaj točno je zahtevala odgovor na dilemo, odločitev katerega senata velja v primeru pritožbe D. Jankovića in tudi kdaj bo dobila odgovor na dilemo, če je to že znano. Peter Jančič, odgovorni urednik, Siol.net

S sodišča so včeraj pisno odgovorili tako:

Spoštovani, v zvezi z vprašanjem, ki ste ga naslovili na Okrožno sodišče v Ljubljani 20. 4. 2021, odgovarjamo, da je navedena informacija, ki smo vam jo posredovali, točna in drži. Preiskovalni sodnici je bilo posredovano pojasnilo, s katerim so bili pojasnjeni razlogi za predodelitev zadeve in seznanitev o podpisanem sklepu in posvetovalnem zapisniku glede odločitve zunajobravnavnega senata, na podlagi katerega se postopek, kot smo vam že pojasnili, nadaljuje. Obenem vas seznanjamo, da glede pravil o dodeljevanju zadev podrobneje govori celotno III. poglavje Sodnega reda, vezanega na delo sodne uprave, kjer je natančneje v 158. členu določen način dodeljevanja zadev ob sodnikovi daljši odsotnosti, in sicer: "(1) Če sodnik zaradi daljše odsotnosti ali preobremenjenosti ne more pravočasno obravnavati dodeljenih zadev, se njegove že dodeljene zadeve lahko dodelijo ostalim sodnikom na sodnem oddelku oziroma pravnem področju po dnevnem zaporedju vložitve začetnega procesnega akta, upoštevaje abecedni vrstni red začetnic priimkov sodnikov. (2) O dodelitvi zadev odloči predsednik sodišča sam ali na predlog vodje sodnega oddelka ali sodnika." Prav tako Sodni red v poglavju, ki govori o obliki sodnih pisanj v členih 107., 108. in 109. opredeljuje izvirnik sodnega pisanja, pouk o pravnem sredstvu in sodna pisanja v spisu. O vloženi zahtevi za preiskavo, kot že navedeno, še ni odločeno, zato sodišče v tej fazi postopka podrobnih informacij javnosti ne more dajati. Se pa vselej trudimo, da odgovore na novinarska vprašanja dobite celovito in ažurno, kot to zahteva Zakon o medijih, ter na transparenten in pregleden način, zato zavračamo zapise o prikrivanju dogajanja mediju in javnosti, sicer pa imajo stranke postopka vselej možnost vložitve pravnih sredstev, če se ne strinjajo z odločitvijo sodišča. Je pa pri podajanju informacij treba upoštevati fazo postopka, še zlasti v skrbi za varovanje podatkov strank v postopkih in morebitnega škodovanja interesom kazenskega postopka, kot to velevajo zakonski predpisi in Sodni red.

S prijaznimi pozdravi

Mateja Jazbec, OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI, predstavnica za odnose z javnostmi