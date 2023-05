Sodišče: Janković in sinova se niso okoristili s prodajo Mercatorja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodišče je Zorana Jankovića in njegova sinova oprostilo očitanega jim kaznivega dejanja, poroča Večer. Tožilstvo je Jankoviću očitalo kaznivo dejanje zatajitve finančne obveznosti, pri čemer naj bi mu sinova pomagala, a jih je sodišče očitkov oprostilo.

Ugotovitev je nadaljevanje zgodbe iz lanskega januarja, ko je bila na ljubljanskem okrožnem sodišču pred sodnico Mojco Kojcančič izrečena oprostilna sodba ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću in njegovima sinovoma Damjanu in Juretu Jankoviću. Oproščeni so bili obtožbe, da je Zoran Janković storil kaznivo dejanje zatajitve finančne obveznosti, sinova pa sta mu pri tem pomagala.

V obtožnici so Zoranu Jankoviću očitali, da se je z zapletenimi poslovnimi transakcijami, ki segajo v leto 2006, izognil plačilu davka pri prodaji delnic Mercatorja. Pri tem sta mu po prepričanju tožilstva pomagala sinova prek podjetja Electa Holding iz Ljubljane, ki je bilo ustanovljeno samo z namenom izvršitve za tožilstvo spornega posla.

Prvostopenjsko sodišče je ugotovilo, da pri prodaji delnic Mercatorja ni šlo za navidezen posel, saj da je Janković ravnal v skladu s tedaj veljavno zakonodajo, prav tako je davčni organ ugotovil, da očitane rotacije denarja pri tem poslu ni bilo, so zapisali v Večeru.