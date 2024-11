So bolj priljubljena nostalgična ali inovativna darila?

Govorimo seveda o inovativnih vinskih perlah rosé, ki jih je za novo Esenco Istre, zdaj že tradicionalno prednovoletno darilno uspešnico, v sodelovanju z enologi Vinakoper razvil chef Filip Matjaž iz Restavracije COB.

"V kulinariki se največji užitki in zadovoljstvo zgodijo takrat, ko gremo prek dosedanjih meja; ko iz poznane surovine ustvarimo nekaj povsem novega, drugačnega, na način, da njena esenca pride do izraza. Izziv, ki smo si ga zadali skupaj z enologi Vinakoper, ustvariti torej vinske perle, ki bodo navzven popolnih oblik, svetleče, na videz močne in hkrati nežne, navznoter pa polne presenetljive vinske svežine, je bil res velik," je pojasnil chef Filip Matjaž. "Zato mi je zares v veliko veselje, da nam je uspelo razviti to slovensko premierno zgodbo, z njo proslaviti velik jubilej mesta Koper in vsej Sloveniji ponuditi darilo, kot ga še ni bilo."